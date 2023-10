Cosa Fare ad Halloween a Napoli 2023: Guida Completa agli Eventi

Foto di Szabó János su Unsplash

Anche a Napoli e nelle vicinanze si festeggerà Halloween la festa più particolare dell’anno: una festa per i bambini ma che spesso coinvolge tutte le famiglie. Vi segnaliamo una serie di eventi tra cui anche i giardini delle zucche che sono tanto amati dai più piccoli ed anche gli eventi della rassegna “Uànema: Festa degli altri vivi” che prevede visite guidate, spettacoli e film notturni organizzata dal del Comune di Napoli

Tanti eventi per bambini, famiglie ma anche per chiunque voglia divertirsi a Napoli e nelle vicinanze, per passare dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze nel lungo weekend di Halloween vi segnaliamo di seguito quelli per bambini e famiglie consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni necessarie per partecipare.

Halloween all’Edenlandia a Napoli

Tra le tante attività previste all’Edenlandia anche una bella festa nella notte più spaventosa dell’anno di Martedì 31 Ottobre 2023. Halloween in Edenlandia prevede apertura alle H 10:00 e chiusura alle 00:00. Ci sarà ingresso gratuito e gioste a pagamento e poi Postazione Makeup Gratuita Per Tutti I Bambini e poi sul Palco Centrale tante Attività Gratuite: Ore 11:00 – Caccia al Tesoro / ore 16:00 – Baby Dance / ore 17:00 – Halloween In Passerella. Al Pala Eden Attività a Pagamento- ALL DAY – Cocomelon Play Lab/ ALL DAY – Giacomago Show: Scuola di Magia. Maggiori informazioni

Halloween nell’Orto Botanico: alla Scoperta delle Zucche e delle Piante Velenose

Martedì 31 ottobre 2023 dalle 9:30 alle 16:30 una giornata speciale e gratuita nel Real Orto Botanico di Napoli. Ci sarà l’ingresso libero e gratuito per un’entusiasmante avventura di Halloween all’interno dell’Orto Botanico. Un esperto ci guiderà in un tour informativo alla scoperta delle zucche e delle piante velenose. Halloween nell’Orto Botanico

Il Villaggio di Halloween all’Officina di Scampia

Nella grande Officina delle Culture di via Ghisleri a Scampia ci sarà il Villaggio di Halloween, una grande festa per grandi e piccoli. Il 27 e 28 laboratori di manualità e addobbi spettrali e il 28 e 29 ottobre percorso interattivo con laboratori, la visita alla fattoria, la creazione di una zucca personalizzata da portare a casa.. Poi il 31 ottobre e il 1 Laboratori, Angolo selfie con zucche e streghe e luoghi spettrali e tanto altro I Genitori non pagano. Ogni bimbo/a paga ingresso 10 € -pacchetto famiglia: 2 bimbi 15€ – 3 bimbi 20€ Ingresso su prenotazione 3389036815 Maggiori informazioni

“Uànema: Festa Degli Altri Vivi” rassegna gratuita con visite alle catacombe e agli ipogei

Si terrà a Napoli dal 28 Ottobre al 1° Novembre 2023 la II Edizione di “Uànema: Festa Degli Altri Vivi” una rassegna gratuita con visite guidate e eventi e di attività culturali volte a far scoprire e a diffondere la cultura delle anime del Purgatorio a Napoli: un anti-Halloween napoletano, liberatorio e grottesco, organizzato dal Comune di Napoli. Le visite alle catacombe e agli ipogei

A Città della Scienza un lungo weekend di Halloween per bambini e famiglie

Domenica 29 ottobre si terrà una grande Festa di Halloween a Città della Scienza ma per tutto il weekend di Halloween a Città della Scienza ci saranno con tante esperienze da non perdere per tutte le età. Giornate spettacolari tra scienza, mistero e divertimento per tutta la famiglia si terranno anche Sabato 28 ottobre, martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre 2023. Il lungo weekend di Halloween

Halloween Tour: Percorso Notturno da brivido nel centro antico di Napoli con scherzetto e Music&Drink

La sesta edizione dell’Halloween tour proposto da De Rebus Napoli propone un giro nel centro antico che inizia dallo slargo antistante la metro stazione metro Museo per raggiungere l’antica acropoli della città, laddove sorgevano numerosi monasteri nei quali sono avvenuti fatti atroci ed inquietanti. Proseguiremo verso largo Regina Coeli per conoscere un personaggio che ha ‘giocato con la morte’ rendendola una sconcertante ossessione della propria esistenza e continueremo il nostro percorso inoltrandoci in un vicolo oscuro dove potremmo apparirci l’inquietante figura di un insolito fantasma. Altre figure infauste ed oscure ci attenderanno nella notte più oscura dell’anno, prima di raggiungere un luogo al sicuro, un luogo dove poter finalmente brindare in allegria voltando le spalle ai racconti ascoltati ma…saremo poi certi che qualcuno non sia proprio lì, nascosto nel buio in attesa di farci trasalire dallo spavento? Per scoprirlo, non resta altro che prenotare…Vi aspettiamo tutti, travestiti o senza a questo tour che rapisce, seduce e avvince. Prezzi vari max 16 euro. date di svolgimento domenica 29 / lunedì 30o / martedì 31 ottobre in due turni con orari:ore 18:00 e ore 21:00 Durata tour: 2h. compreso nel ticket: Visita guidata con guida esperta di occulto. Drink in un locale rinomato del centro antico. Piccola Teatralizzazione. Il tour si svolge nel centro antico di Napoli ed è interamente all’aperto. Maggiori informazioni

“Uànema: Festa Degli Altri Vivi” rassegna gratuita con visite guidate e eventi

La Festa dei Morti alla Certosa di San Martino

Domenica 29 ottobre 2023 alle ore 10.30 torna alla Certosa e Museo di San Martino ci sarà una bella festa al Museo di San Martino per tutta la famiglia, con lo speciale appuntamento “O’ anema d’ ‘o Priatorio” che racconta la festa dei morti a Napoli e del rapporto del tutto peculiare con la morte che ha la città. Festa alla Certosa di San Martino

“Fuori di Zucca” alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 29 Settembre al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. Previste speciali attività per Halloween. “Fuori di Zucca“

Pumpkin patch: il Giardino delle zucche più grande d’Europa

Fino al 1 novembre 2023 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” il pumpkin patch più grande d’Europa che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America riportato in provincia di Caserta, Pumpkin patch: il Giardino delle zucche

