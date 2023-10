Al Teatro San Carlo di Napoli l’opera di Rossini Maometto II

Un’opera di Gioachino Rossini, un dramma in due atti scritto da Rossini per il San Carlo e rappresentato per la prima volta nel 1820.

Dal 25 Ottobre al 5 Novembre 2023 al Teatro San Carlo di Napoli ci sarà un nuovo allestimento dell’opera Maometto II di Gioachino Rossini, il dramma in due atti su libretto di Cesare Della Valle, scritto da Rossini per il San Carlo e rappresentato per la prima volta nel 1820.

L’opera è ispirata all’episodio della guerra tra Veneziani e Turchi e alla caduta di Negroponte del 1476. Il debutto fu a Napoli, al teatro San Carlo, il 3 dicembre 1820, ma non fu un successo principalmente per le inusuali strutture musicali e per il finale tragico. Successivamente Rossini modificò alcuni pezzi e cambiò il finale da tragico a lieto, utilizzando il celeberrimo rondò di Elena dalla Donna del lago,

L’opera di Rossini al San Carlo

Maometto II vede avrà la regia di Calixto Bieito (al suo debutto al San Carlo) e la direzione di Michele Mariotti. Tra gli interpreti vocali Dmitry Korchak (Paolo Erisso), Vasilisa Berzhanskaya (Anna), Varduhi Abrahamyan (Calbo), Li Danyang (Condulmiero), Roberto Tagliavini (Maometto II), Andrea Calce (Selimo). Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, Maestro del Coro Aggiunto Vincenzo Caruso

Lo spettacolo è in Italiano con sovratitoli in Italiano e in Inglese e durata 3 ore circa con intervallo. Prezzi da 20 a 130 euro.

AGGIORNAMENTO – E’ PROBABILE CHE LA PRIMA DEL GIORNO 25 NON SI TENGA PER UNO SCIOPERO. Aggiornamenti sul sito ufficiale del teatro

Maggiori informazioni – Teatro San Carlo di Napoli

