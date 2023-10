Le Scale Musicali: passeggiata con il FAI da via Girolamo Santacroce al ventre di Napoli

© Napoli da Vivere

Dopo il grande successo delle Giornate FAI di Autunno il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Delegazione di Napoli propone il primo itinerario di “Le Scale Musicali“ un itinerario turistico-culturale-musicale per Napoli

Sabato 21 Ottobre 2023 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano propone un itinerario turistico-culturale-musicale da via Girolamo Santacroce al Vomero fino a Piazza Dante. Un evento a contributo minimo aperto a tutti e non solo ai soci FAI previo prenotazione obbligatoria che è stato organizzato dopo lo straordinario successo delle recenti Giornate FAI di Autunno.

Da Via Salvator Rosa a Piazza Dante, seguendo un itinerario turistico-culturale-musicale da Giovanni Capurro a Gaetano Donizetti, passando per Roberto Murolo e Raffaele Viviani, Pino Daniele e Nunzio Gallo, Elvis Presley e la ‘posteggia’ napoletana…

Un percorso, in sette tappe, che attraversa il territorio della Municipalità 2 del Comune di Napoli e ha l’obiettivo di proporre al turista/cittadino uno spaccato di Napoli che, da uno dei punti panoramici più suggestivi dell’area collinare napoletana, il belvedere di Via Girolamo Santacroce, raggiunge il ‘ventre’ del capoluogo partenopeo.

“Le Scale Musicali” sette tappe tra turismo cultura e musica

Dopo l’appuntamento alla stazione metro di Salvator Rosa si andrà dalla casa del poeta Giovanni Capurro a Villa de Majo, passando per il Parco ‘Raffaele Viviani’ e il Corso Vittorio Emanuele, la Scalinata Monumentale di Montesanto e Piazzetta Pignasecca, fino al Complesso dello Spirito Santo, l’itinerario vedrà impegnati alcuni narratori d’eccezione: Pasquale Sarnacchiaro, Valentina Della Corte, Stefano D’Ovidio e Simona Frasca (autrice del fortunatissimo libro “Mixed by Erry“) dell’Ateneo federiciano nonché il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, Delegato alla Cultura per il FAI – Delegazione di Napoli, e Maria Corbi, storica dell’arte e responsabile del patrimonio artistico di ANM.

“Le Scale Musicali” si snoda lungo sette tappe, dalla stazione della metropolitana di via Salvator Rosa per concludersi a Piazza Dante. Evento a contributo minimo aperto a tutti con prenotazione obbligatoria sul sito FAI

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.