Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 19 al 22 ottobre 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 19 al 22 ottobre 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra della Mela Annurca a Valle di Maddaloni

Ritorna anche quest’anno nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2023 a Valle di Maddaloni, la 29esima edizione della Sagra della Mela Annurca. Da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre 2023 nel particolare scenario di Valle di Maddaloni, vicino allo straordinario Acquedotto del Vanvitelli si terrà il tradizionale appuntamento con la Festa della Mela, che torna per la sua 29° Edizione ed è sempre una delle più attese sagre della zona del casertano e, molto seguita anche dai napoletani. Tre giorni con l’ottima Mela Annurca e con la buona enogastronomia locale Sagra della Mela Annurca

Il Nero di Bagnoli: Sagra del Tartufo Nero e della Castagna a Bagnoli Irpino

Ritorna una delle sagre autunnali più attese in Irpinia quella con “Il Nero di Bagnoli”, il buon Tartufo Nero di Bagnoli Irpino che si terrà su due weekend nei giorni 20-21-22 Ottobre e poi ancora nei giorni 27-28-29 Ottobre 2023. Quest’anno è la 44 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e Sagra della Castagna e dei prodotti tipici, che si terrà sempre lungo le caratteristiche stradine del centro storico di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Nei due week-end di ottobre, con anche tanti eventi, per non perdere tutte le bontà che saranno presentate in questa attesa 44° edizione, ma attenzione: l’ingresso al paese nelle domeniche 22 e 29 ottobre sarà scaglionato con orari specifici di ingresso per motivi d’ordine pubblico.Tartufo Nero di Bagnoli Irpino

Sagra della Castagna Ufarella a Treglia nell’alto casertano

A Treglia, nel comune di Pontelatone, nell’alto casertano, anche nei giorni 20,21 e22 Ottobre 2022, si terrà la Sagra della Castagna Ufarella, un bell’evento che per anni si svolge nell’agro Trebulano da ben 35 edizione. Una sagra tranquilla con prodotti genuini che ci permetterà di scoprire una zona molto bella che si trova in una verde valle percorsa da torrenti, racchiusa tra il monte S. Erasmo e il monte Friento e che dista appena 25 km a nord, da Piedimonte Matese e, a sud, da Caserta. La sagra si replica anche nel weekend del 20,21 e 22 Ottobre 2023. Sagra della Castagna Ufarella

La grande sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino a Roccamonfina

Due grandi piazze e cinque weekend per la grande sagra d’autunno a Roccamonfina, la sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino, che si terrà dal 30 settembre al 29 ottobre 2023 a Roccamonfina Sempre a ingresso gratuito, si terrà nei cinque weekend di ottobre 2023 e prevede degustazioni, show cooking, mercatini, mostre, spettacoli e musica con Cugini di Campagna, Almamegretta, Tony Tammaro, Arteteca, Ciccio Merolla, Simone Schettino e tanti altri. E quest’anno raddoppia lo spazio per la grande festa. Sagra della Castagna e del Fungo Porcino

La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Si terrà di sera ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 ottobre 2023, con apertura straordinaria di domenica anche a pranzo, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Una sagra locale che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Previste grandi e accoglienti tavolate all’aperto, ma ben riparate, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un’atmosfera di festa campestre. La Sagra del Cinghiale a Dugenta

Festa della Castagna Palommina Rossa a Volturara Irpina (AV)

Nei giorni 20-21-22 ottobre 2023 a Volturara Irpina (AV) si terrà la 36a edizione della Festa Della Castagna Palommina Rossa di Volturara, una vera bontà e specialità della zona. Alla sagra troveremo tante squisite specialità gastronomiche anche d’eccellenza, musica dal vivo, caldarroste, vino e poi arrampicate (su prenotazione) e visite guidate (servizio navetta gratuito) tra luoghi molto belli della incantevole Valle. Non mancheranno nel weekend visite guidate, buona musica, buon cibo e tanto divertimento. Sabato 21 e domenica 22 stand aperti anche a pranzo! Festa della Castagna Palommina Rossa

In Vino Civitas il grande Salone del Vino di Salerno

Dal 21 al 23 ottobre 2023 a Salerno nel gioiello architettonico della Stazione Marittima di Salerno, si terrà l’edizione 2023 di In Vino Civitas il Salone del Vino di Salerno che vedrà la presenza di produttori provenienti da tutt’Italia a pochi metri dalla nuova Piazza della Libertà di Salerno. Per questa sesta edizione di In Vino Civitas attese le migliori produzioni vitivinicole italiane e una bella occasione di promozione dell’intero territorio. L’evento è organizzato dall’associazione Createam, in collaborazione con Cna e Camera di Commercio di Salerno. In Vino Civitas a Salerno

“Fuori di Zucca” ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli con le zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 5 Novembre 2023 la terza edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare, un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca“

Pumpkin patch: il Giardino delle zucche più grande d’Europa

Fino al 1 novembre 2023 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà anche quest’anno “Il giardino delle zucche” il pumpkin patch più grande d’Europa che, ancora una volta, stupirà adulti e bambini con la sua atmosfera unica. A Pignataro ritroveremo un vero e proprio pezzo di America in provincia di Caserta, Ogni anno il giardino accoglie più di 30mila visitatori provenienti da tutta Italia ed è un luogo bellissimo. Avvolti da un’atmosfera a stelle strisce troveremo il fienile, i tipici carrellini rossi, il furgoncino aperto “pick up” visto in tanti film e serie tv, la fattoria degli animali con l’alpaca, i conigli giganti, i cavallini Shetland e gli asini crociati che danno il latte. La festa d’Autunno per eccellenza si potrà festeggiare nel grande giardino delle zucche dove troveremo oltre 90mila zucche piantate, di ben 58 varietà diverse, è il luogo dove le persone di ogni età possono lasciarsi cullare dall’immaginazione e dove anche gli adulti possono permettersi il lusso di tornare bambini. Pumpkin patch: il Giardino delle zucche

