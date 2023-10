Sagra della Castagna Ufarella a Treglia nell’alto casertano

Photo by Clémence Taillez on Unsplash

Una bella sagra nell’alto casertano all’ombra dei rigorosi castagneti in un piccolo paese con tante genuine pietanze locali e il buon vino Casavecchia. Una sagra che ci porta tra le atmosfere tranquille dei paesini dell’agro Trebulano

A Treglia, nel comune di Pontelatone, nell’alto casertano, anche nei giorni 20,21 e 22 Ottobre 2023, si terrà la Sagra della Castagna Ufarella, un bell’evento che da anni si svolge nell’agro Trebulano ed è alla sua 35 edizione.

Una sagra tranquilla con prodotti genuini che ci permetterà di scoprire una zona molto bella che si trova in una verde valle percorsa da torrenti, racchiusa tra il monte S. Erasmo e il monte Friento e che dista appena 25 km a nord, da Piedimonte Matese e, a sud, da Caserta. La sagra si replica anche nel weekend del 20,21 e 22 Ottobre 2023.

Da anni la sagra è un appuntamento con i buoni sapori della zona

Alla Sagra della Castagna Ufarella di Treglia, ci sarà un punto di ristoro coperto, dotato anche di un parco giochi e di tanto verde, dove la Pro Loco La Trebulana ha organizzato una festa con tante buone pietanze locali con apertura degli stand serali alle 19,30 e, di domenica anche a pranzo.

Troveremo solo i buoni prodotti della zona come la tipica Castagna Ufarella, le “vrole” e i dolci, la p’ttera, il buon vino Casavecchia e tutto quanto il rigoglioso territorio Trebulano offre. La Ufarella è una castagna che è conosciuta da secoli che viene molto utilizzata, oltre che in pasticceria, anche per minestre, con i fagioli e i porcini ed è ottima per condire le tagliatelle. E’ infatti famosa nella zona la zuppa di allesse piatto tradizionale fatto con le castagne lessate in acqua con foglia di alloro. La Castagna Ufarella è una castagna tipica dell’area dei monti Trebulani, Monte Maggiore e si trova solo nei comuni di Pontelatone, Formicola, Liberi e Roccaromana.

La sagra sarà una bella e tranquilla festa all’ombra dei rigorosi castagneti in un piccolo paese con tante genuine pietanze locali accompagnati da buona musica. Treglia è uno dei centri del comune di Pontelatone, nell’alto casertano, raggiungibile da Napoli con l’autostrada A1, direzione Roma, e uscire a Caserta Nord. Poi si prosegue verso San Leucio – Caiazzo e dopo la discesa “Gradilli”, si svolta in direzione Capua, Al ponte Annibale si gira a destra in direzione Pontelatone e due chilometri dopo Pontelatone, svoltare in direzione Treglia.

Pro Loco La Trebulana – Sagra della Castagna Ufarella di Treglia,

