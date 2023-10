Gli straordinari luoghi aperti gratis in Campania per le Giornate FAI d’Autunno

30 luoghi straordinari aperti gratuitamente in tutta la Campania, di cui 4 a Napoli città, per le Giornate FAI d’Autunno, 2 giornate speciali che permetteranno visite guidate gratuite in luoghi straordinari e solitamente chiusi al pubblico

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 in tutta la Campania si terrà la XII edizione delle Giornate FAI d’Autunno, un evento che ci permetterà di visitare gratuitamente luoghi straordinari solitamente non aperti al pubblico. Ben 30 luoghi aperti liberamente in tutta la Campania con percorsi tra storia, arte e natura tra siti solitamente inaccessibili o poco noti con ville e palazzi storici, aree archeologiche e naturalistiche, castelli, biblioteche, collezioni d’arte e mostre, musei e chiese di grande valore architettonico o storico-artistico.

Quali sono i 30 luoghi visitabili gratuitamente in Campania

Vi abbiamo già parlato delle visite disponibili nella città di Napoli che prevedono visite a quattro luoghi straordinari: Real Albergo dei Poveri, Polo di San Giovanni – Università Federico II, Villa Rosebery e Medicina Veterinaria della Università Federico II.

Di seguito le altre visite in Campania

Provincia di Napoli

Provincia di Avellino – luoghi, date e orari

Borgo di Bagnoli Irpino – patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco

Borgo di Montemarano – percorso nel centro storico

Provincia di Benevento – luoghi, date e orari

Benevento – Rocca dei Rettori

Benevento – Palazzo della Camera di Commercio

Benevento – Complesso monumentale di Santa Sofia e Giardino del Mago

Provincia di Caserta – luoghi, date e orari

Caserta – Vaccheria Reale

Riardo – Parco delle sorgenti Ferrarelle

Capua – Castello di Carlo V

Capua – Chiesa della SS Annunziata

Aversa – Quartiere Costantinopoli

Aversa – Chiesa delle Anime del purgatorio

Aversa – Chiesa di San Domenico

Aversa – Chiesa di San Giovanni Battista Savignano

Aversa – Chiesa di San Rocco

Aversa – Chiesa di Santa Maria della Pietà

Aversa – Chiesa di Santa Marta Maggiore

Provincia di Salerno – luoghi, date e orari

Paestum – Visita al Parco Archeologico di Paestum con visita ad un cantiere di scavo

Camerota – Palazzo Santa Maria

Salerno – Aula Culturale di Palazzo Pedace

Salerno – Biblioteca Comunale

Salerno – Biblioteca Provinciale

Salerno – Convitto Nazionale “T. Tasso”

