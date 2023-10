Jazz Vista Mare con aperitivo al tramonto nella splendida location del Tonga Village

Una serata di musica con vista mare ed uno splendido panorama al tramonto con aperitivi, drink ricercati e musica live: una serata Jazz con vista mare da non perdere

‘Jazz Vista Mare’ è la particolare serata che si terrà venerdì 13 ottobre 2023 nella splendida location del Tonga Village. Un evento concepito per offrire una serata speciale con una fantastica veduta sul mare assieme a buona musica, ottimo vino ed aperitivo.

Nella suggestiva terrazza del Tonga, allestita sia con spazi interni che esterni, sorseggiando un calice di vino in pieno relax si potrà ascoltare dalle 21.30 l’esibizione del talentuoso trio ‘Jazz Do It’ composto da voce, chitarra e batteria. I musicisti proporranno un emozionante viaggio musicale tra standard jazz e rivisitazioni di brani moderni.

Una serata particolare nel Tonga Village con vista mare

L’evento è organizzato da NOMEA brand internazionale con sedi in Italia, Spagna e Albania in collaborazione con il Tonga Village che si trova a Via Napoli n° 87 a Pozzuoli. Per partecipare è necessaria Prenotazione Obbligatoria solo tramite messaggio Whatsapp 3756139180 – eventinomea@gmail.com ed è disponibile un parcheggio interno custodito.

Jazz e Aperitivo vista mare: info orari e date

Quando: Venerdì 13 ottobre 2023 con inizio alle 21,30 – Posti Limitati

