Ritorna anche quest'anno il Festival delle Mongolfiere con tanti eventi anche nel centro storico della cittadina sannita, tra esibizioni di artisti di strada e di pistolieri, e tanta musica Non mancherà anche il Sannio Express, il treno delle mongolfiere, il treno storico che per i tre giorni della festa arriverà a Fragneto Monforte dalla stazione di Napoli Centrale.

Si terrà nei giorni venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 l’atteso appuntamento la 35ª edizione del Festival Internazionale delle Mongolfiere a Fragneto Monforte nel Sannio. Al simpatico evento saranno presenti anche stand gastronomici con prodotti tipici locali, e poi musica, incontri, convegni e tanto ancora.

Una grande festa che prevede anche tantissimi eventi tra visite guidate al centro storico, esibizioni di artisti di strada, convegni, mostre, spettacoli e tanto altro e voli in mongolfiera secondo le modalità ed i tempi che saranno decisi dall’organizzazione. Non mancherà il Sannio Express, il treno delle mongolfiere, il treno storico che per i tre giorni della festa arriverà a Fragneto Monforte dalla stazione di Napoli Centrale.

I voli delle mongolfiere saranno decisi dall’organizzazione e sono legati alle condizioni meteo e alle decisioni degli organizzatori. INFO VOLI – 0824/993674 I voli Si terranno nell’Area Campo Sportivo tra le ore 7.15 – 7.45 e poi alle ore 17.30 – 18.30 ma gli orari sono indicativi perché il decollo delle mongolfiere è legato alle condizioni atmosferiche.

