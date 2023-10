La Sagra della Castagna a Summonte, uno dei Borghi più belli d’Italia

Un bel weekend con la sagra della castagna a Summonte, vicino Avellino con i sapori, le tradizioni e i suoni della montagna del Partenio. Previste anche passeggiate nei castagneto e nei boschi a visite guidate alle strade del Borgo e alla Torre Angioina di Summonte che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia

Si terra anche quest’anno a Summonte la bella Sagra della Castagna nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 2023 con tre giorni di festa e divertimento.

Non mancherà, anche quest’anno, una vasta offerta gastronomia con menu a base di castagne con sapori autunnali unici e specialità culinarie preparate con amore. Poi musica e spettacoli dal vivo con ogni giorno, concerti e spettacoli per ballare e divertirsi e poi escursioni panoramiche tra la bellezza dei boschi di castagni con escursioni guidate. E poi per i più piccoli tante attività divertenti.

La sagra si terrà nel cuore di Summonte e nelle vie del centro storico. nel bel paese vicino ad Avellino arroccato sul Monte Partenio, che è stato riconosciuto dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) tra i più bei Borghi d’Italia entrando così ufficialmente entrata nella lista dei borghi più belli d’Italia.

La Sagra della Castagna a Summonte – programma

Maggiori Informazioni –

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.