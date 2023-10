Domenica di Carta: apertura gratuita delle Biblioteche e degli Archivi dello Stato

© Napoli da Vivere

Aperti a Napoli e in Campania prestigiosi luoghi storici come le Biblioteche e degli Archivi dello Stato di Napoli e della Campania con visite ed aperture gratuite di prestigiose istituzioni culturali tra biblioteche e archivi storici.

Domenica 8 Ottobre 2023 è la Domenica di Carta la giornata di apertura gratuita delle Biblioteche e degli Archivi dello Stato, il giorno che il Ministero della Cultura dedica al grande patrimonio culturale custodito in queste istituzioni. Anche a Napoli ed in Campania per la Domenica di Carta 2023 ci saranno visite ed aperture gratuite di prestigiose istituzioni culturali tra biblioteche e archivi storici.

Per domenica 8 ottobre e la “Domenica di Carta” ci sarà un elenco degli appuntamenti in continuo aggiornamento che sarà consultabile sul sito ufficiale del Ministero a questo link scegliendo la regione Campania

Di seguito le aperture principali gratuite al momento:

Napoli Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania – Domenica 8 ottobre – Ore 9:00-13:00 – Palazzo Marigliano, via San Biagio dei Librai 39 – Napoli – visite in turni alle 9:00; 10:00;11:30; 12.30.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

– Domenica 8 ottobre – Ore 9:00-13:00 – Palazzo Marigliano, via San Biagio dei Librai 39 – Napoli – visite in turni alle 9:00; 10:00;11:30; 12.30.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Napoli – Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini – Accesso libero contingentato da Piazza dei Girolamini, domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 9.15 con ultimo ingresso alle ore 12.15.

Accesso libero contingentato da Piazza dei Girolamini, domenica 8 ottobre 2023 dalle ore 9.15 con ultimo ingresso alle ore 12.15. Napoli – Biblioteca Nazionale di Napoli – Vittorio Emanuele III – Palazzo Reale – domenica 8 0ttobre ore 10,00-14,00 – Inaugurazione della mostra e presentazione degli autografi di Caruso acquisiti – Concerto del repertorio Carusiano – Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

– Palazzo Reale – domenica 8 0ttobre ore 10,00-14,00 – Inaugurazione della mostra e presentazione degli autografi di Caruso acquisiti – Concerto del repertorio Carusiano – Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Napoli – Biblioteca Universitaria di Napoli della Federico II – Domenica 8 ottobre apertura straordinaria della Biblioteca Universitaria di Napoli, per la “Domenica di carta”. Presentazione del libro “Napoli stanca”, edizioni Solferino, a cura di Mirella Armiero, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

– Domenica 8 ottobre apertura straordinaria della Biblioteca Universitaria di Napoli, per la “Domenica di carta”. Presentazione del libro “Napoli stanca”, edizioni Solferino, a cura di Mirella Armiero, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Avellino – Archivio di Stato di Avellino – nell’archivio di stato il giorno 8 ottobre alle ore 10:30, presentazione del libro “Mia cara dolce Irpinia”, dell’autrice, storica e saggista sannita Lucia Gangale.

– nell’archivio di stato il giorno 8 ottobre alle ore 10:30, presentazione del libro “Mia cara dolce Irpinia”, dell’autrice, storica e saggista sannita Lucia Gangale. Avellino – Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montevergine – il giorno 8 ottobre 2023 dalle ore 10:00 alle 12:00 incontro “Dagli strumenti di ricerca al libro” a cura delle professoresse Anna Bilotta e Rosa Parlavecchia del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno.

Maggiori informazioni – sito ufficiale del Ministero della Cultura.

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.