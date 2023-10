Al Teatro San Carlo a Napoli Winter Journey di Ludovico Einaudi

ph © rosellina garbo 2019 da Facebook Teatro San Carlo

Winter Journey è un’opera di Ludovico Einaudi, Colm Tóibín e Roberto Andò e viene presentata in prima assoluta per la città di Napoli: il dramma dei migranti arriva al Teatro San Carlo

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 al Teatro San Carlo di Napoli arriva Winter Journey l’opera di Ludovico Einaudi per la drammaturgia di Roberto Andò. Un’opera che affronta l’attualissimo dramma dei migranti, di migliaia e migliaia di esseri umani in fuga dai loro paesi che, disperati, affrontano viaggi estremi che spesso li conducono verso un infausto destino.

Winter Journey viene presentata al San Carlo di Napoli in un nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo ed è un’opera di Ludovico Einaudi, Colm Tóibín e Roberto Andò in particolare con libretto di Colm Tóibín, musica di Ludovico Einaudi e ideazione drammaturgica di Roberto Andò. Al Teatro San Carlo di Napoli sul podio, a dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano, ci sarà Carlo Tenan.

Il dramma dei migranti arriva al Teatro di San Carlo

L’opera ha come protagonisti un uomo, una donna e un bambino, il classico un nucleo familiare diviso dalla guerra e sulle scene ci saranno artisti che provengono da Paesi diversi.

Winter Journey sarà al Teatro San Carlo sabato 7 ottobre 2023, alle ore 19:00 e domenica 8 ottobre 2023 alle ore 17:00, è una Coproduzione Teatro di San Carlo, Teatro Massimo di Palermo e viene presentata in Prima assoluta a Napoli

