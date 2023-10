AperiArt al Museo di Pietrarsa: aperitivo sul mare al tramonto nelle Terrazze Pietrarsa

Ph Facebook Nomea

Ultimo appuntamento per Aperiart al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa nell’esclusiva Terrazza sul mare che gode di una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli

Sabato 7 ottobre 2023 ultimo appuntamento del ciclo di AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un evento serale da non perdere a due passi dal mare. Un momento speciale in un luogo particolare, adagiato tra il mare ed il Vesuvio con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli, un Museo che offre un’esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche negli antichi padiglioni del grande opificio borbonico.

In questo fantastico scenario i partecipanti potranno visitare liberamente gli spazi museali ed immergersi in un mix di cultura e musica gustando un drink nell’esclusiva area di “Terrazze Pietrarsa”

Serata speciale a Pietrarsa proposta da NOMEA, un brand internazionale

L’ingresso con la formula AperiArt sarà possibile dalle ore 20:00 alle ore 23.00. Dalle ore 20.30 alle ore 23.30 si esibirà il duo ‘Le Armoniche’ composto dalla meravigliosa voce di Alessia Tortora e dall’arpista Carmen di Ronza. Un viaggio musicale speciale per questo ultimo appuntamento che spazierà tra cover pop e standard soul.

Dopo la fine di Aperiart, dalle ore 23.30, sarà possibile, per il pubblico non presente all’evento, l’ingresso con visita libera al Museo ed aperitivo alla carta con permanenza fino alle ore 1.00; ultimo ingresso alle ore 24:00.. Il ciclo di appuntamenti è organizzato in collaborazione con NOMEA, brand internazionale che opera in Italia, Spagna ed Albania.

Come partecipare ad AperiArt al Museo di Pietrarsa

Quando: Sabato 7 ottobre 2023 – posti limitati

– Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Ticket AperiArt: Adulti €20 (visita libera al museo-musica live-drink) 7 -17 anni 15 euro (visita libera al museo-musica live-analcolico) 0-6 anni ingresso gratuito (visita libera al museo-musica live)

Orari: Ingresso con formula Aperiart dalle ore 20:00 alle ore 23.00 Interventi Musicali Live dalle ore 20.30 alle ore 23.30 Visita libera al Museo ed Aperitivo alla carta dalle ore 23.30 alle ore 1.00 Ultimo ingresso ore 24.00

Prenotazione Obbligatoria: Solo tramite messaggio Whatsapp al 375 6139180 – eventinomea@gmail.com – evento ufficiale Nomea

