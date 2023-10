Living Dinosaurs: i grandi dinosauri in mostra nei Giardini Maria Carolina alla Reggia di Caserta

Ritorna a Caserta, vicino la bella Reggia, un vero e proprio parco giurassico con 30 grandi dinosauri che si muovono, respirano e prendono vita. A Caserta la mostra dei dinosauri, più grande d’Europa

Ritorna fino al 5 Novembre 2023 nei grandi Giardini Maria Carolina, vicino alla Reggia di Caserta, la mostra “Living Dinosaurs”, che ci consentirà di ammirare più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa.

Nei grandi Giardini casertani i visitatori, grandi e piccoli, potranno effettuare un viaggio nel tempo lungo 200 milioni di anni grazie alla mostra “Living Dinosaurs” con tantissime riproduzioni perfette e in scala originale di questi enormi animali che si muovono, respirano ed emettono versi.

🎟 Living dinosaurs alla Reggia di Caserta: Biglietti disponibili online su TicketOne

Oltre 30 specie animate a due passi dalla Reggia di Caserta

Più di 30 specie di dinosauri in scala reale, costruiti da un team di esperti che, per ognuno di loro, ha riprodotto fedelmente suoni, movimenti e tanto altro curando tutti i minimi dettagli. Non mancano nel parco tanti display illustrati e pannelli informativi che spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa in un modo semplice e di facile comprensione. Una straordinaria passeggiata per grandi e piccoli nel verde e tra i vari habitat di ogni dinosauro perfettamente ricostruiti. Completano la mostra aree didattiche su questi incredibili animali.

Una straordinaria passeggiata tra il tyrannosaurus rex, il triceratops, il brachiosaurus che si muovono e fanno rumore come se fossero ancora in vita. La mostra “Living Dinosaurs” a Caserta è a cura di Alta Classe Lab, Next Event e We Share, con la produzione di Aurea Exhibitions.

Living Dinosaurs” a Caserta: prezzi, orari e date

Quando: fino al 5 Novembre 2023

fino al 5 Novembre 2023 Dove: Viale Giulio Douhet 1 – Caserta, a 100 m Dalla Reggia Di Caserta

Viale Giulio Douhet 1 – Caserta, a 100 m Dalla Reggia Di Caserta Orari : Lun-Ven: 10:00/13:00 (ultimo ingresso ore 12.00) – 15:00/20:00 (ultimo ingresso ore 19.00) – Sabato , Domenica e festivi: 10:01/21:00 (ultimo ingresso ore 20.00) orario continuato

: Lun-Ven: 10:00/13:00 (ultimo ingresso ore 12.00) – 15:00/20:00 (ultimo ingresso ore 19.00) – Sabato , Domenica e festivi: 10:01/21:00 (ultimo ingresso ore 20.00) orario continuato Prezzo biglietto: 9 euro adulti – 6 euro bambini – 6 euro over 65 + prov – Con € 3,00 in più visore 3D x Realtà Virtuale. – Acquista i biglietti per Living Dinosaurs su Ticketone

9 euro adulti – 6 euro bambini – 6 euro over 65 + prov – Con € 3,00 in più visore 3D x Realtà Virtuale. – Contatti e informazioni: 334 276 6118, mail@livingdinosaurs.it Facebook ufficiale – Instagram

