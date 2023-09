Roller Skating Festival sul Lungomare di Napoli: una pista di pattinaggio a cielo aperto e gratuita

© Napoli da Vivere

Sarà gratuito il Roller Skating Festival che si terrà sul lungomare più bello del mondo che si trasformerà, per l’occasione, in una grande e bellissima pista di pattinaggio a cielo aperto per la prima edizione del Roller Skating Festival.

Sabato 16 settembre 2023, dalle ore 9 alle ore 21, si terrà a Napoli sul lungomare di via Caracciolo la prima edizione del Roller Skating Festival aperto a professionisti e amatori che si incontreranno per competizioni federali, show ed esibizioni.

Il Roller Skating Festival di Napoli è la prima edizione del festival dedicato agli sport rotellistici, con anche musica e divertimento in compagnia dei migliori atleti della FISR. Sabato 16 settembre il lungomare Caracciolo si trasformerà in un’immensa pista di pattinaggio ad ingresso gratuito dove ci saranno competizioni federali, show ed esibizioni.

La prima grande festa degli sport rotellistici a Napoli

Organizzato dall’Asd OneLine Skating School e l’Ads Sebs Fiera dello sport il Roller Skating Festival sarà l’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici, e dedicato al mondo Urban.

Sabato 16 settembre Napoli sarà piena zeppa di appassionati del settore e di campioni nazionali e internazionali, per una festa che diventerà l’evento principale per il rotellismo del sud Italia. Non mancheranno corsi di formazione, contest, esibizioni, spettacoli, che nella splendida cornice del lungomare Napoletano, daranno vita ad un evento unico nel suo genere.

Una prima edizione di un festival unico nel suo genere

Disponibili decine le aree tra cui destreggiarsi: Area Skate Park, Area Piste, Area attività Corsa (Rettilineo Roller), Area attività Roller in line, Area Pink, Area Decathlon, Area Urban, Area Palco, Area Expo, Area Salute, Area Spettacoli, Area Sport acquatici e Area Hockey.

L’evento è realizzato in collaborazione con la FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) ed il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli,della città metropolitana di Napoli, del Coni, di Sport e Salute, dell’Asl, del CIP, della Fisi, dell’Endas e di Libertas. La manifestazione è ad ingresso gratuito e l’invito è esteso a tutti coloro che vorranno provare, capire e approfondire questa meravigliosa cultura.

