Piccoli in Grand Tour: alla scoperta del Rione Terra e del Tempio di Serapide

4 appuntamenti dedicati ai bambini, e non solo, alla scoperta dei luoghi più belli di Napoli. Quattro eventi da non perdere per scoprire, esplorando, alcuni dei siti storico-culturali più rappresentativi e belli di Napoli quali il Tempio di Serapide nei Campi Flegrei, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Parco Vergiliano e lo straordinario Decumano Sotterraneo del Lapis Museum nel centro antico della città

Inizia domenica 28 maggio 2023 la programmazione di NarteA dedicata all’infanzia, con l’avvio del progetto “Piccoli esploratori scoprono…”. Quattro tappe per conoscere quattro dei siti storico-culturali più rappresentativi e belli di Napoli: il Tempio di Serapide ai Campi Flegrei (28 maggio ore 11.00), il Museo e Real Bosco di Capodimonte (18 giugno), il Parco Vergiliano (2 luglio) e il Lapis Museum (24 settembre).

Percorsi bellissimi alla scoperta dell’arte in cui i bambini sono immaginati come dei veri e propri esploratori. Conosceranno i luoghi attraverso una ricognizione diretta, per renderne noti i risultati attraverso un piccolo libretto con attività ludico-ricreative, che sarà una sorta di mappa che li guiderà verso la conoscenza. Con l’aiuto delle guide NarteA, i piccoli esploratori potranno fare il resoconto di quanto imparato, divertendosi, immaginando, andando oltre i confini del già noto.

Piccoli in Grand Tour: primo appuntamento alla scoperta del Tempio di Serapide

Il primo appuntamento, domenica 28 maggio ore 11.00 (appuntamento all’ingresso del Rione Terra Str. Duomo, 1 – 80078 Pozzuoli NA), sarà dedicato ai Campi Flegrei ed è intitolato Piccoli in Grand Tour. I Campi Flegrei hanno affascinato per secoli i popoli antichi, viaggiatori e curiosi. Le particolari caratteristiche geologiche e climatiche del territorio hanno contribuito a fare di questo luogo uno scrigno di storie e misteri.

Sul modello degli antichi viaggiatori del Grand Tour, i piccoli esploratori andranno alla scoperta dei misteriosi Campi Ardenti, dall’antico borgo del Rione Terra, fino ad arrivare al celebre Macellum, conosciuto come Tempio di Serapide. E se la cultura rende liberi, mamma e papà potranno accompagnarli o attendere all’uscita i loro piccoli esploratori. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 339.7020849 – 333.3152415. Il costo del biglietto è di 15 euro a bambino (l’accompagnatore paga solo l’ingresso al sito: 5 euro).

Piccoli in Grand Tour: prezzi, orari e date

