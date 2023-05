Magie del belcanto e danze d’epoca gratis a Napoli a Villa Pignatelli

© Napoli da Vivere

Un bell’evento gratuito tra la Veranda neoclassica e il Salone da ballo della splendida villa della Riviera di Chiaia a Napoli con esibizioni di un trio lirico e balli in costume d’epoca su musica di fine Ottocento e inizi Novecento.

Domenica 7 maggio 2023, alle ore 11.00, un evento da non perdere nella splendida Villa Pignatelli a Napoli, ora Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.

Un evento gratuito, che viene svolto anche nella domenica di accesso gratuito ai musei del 7 maggio 2023, in collaborazione con l’Associazione Culturale Noi per Napoli APS. “Magie del belcanto e danze d’epoca“, è un particolare connubio tra il belcanto e le danze d’epoca che si svolgerà nella Veranda neoclassica e nel Salone da ballo di Villa Pignatelli.

Una bella iniziativa, che arricchisce e completa l’esperienza di visita al museo, e che viene proposta proprio in occasione di “Domenica al Museo”, l’apertura mensile gratuita dei musei statali.

“Magie del belcanto e danze d’epoca“ tra Veranda neoclassica e Salone da ballo

lI trio lirico che si esibirà è composto dal soprano Olga De Maio, dai tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaja. Insieme a loro, il Gruppo Culturale “Danzando nel Tempo” proporrà splendidi assolo con costumi e coreografie fin de siecle. i I brani eseguiti dai tre artisti lirici saranno accompagnati con balli d’epoca, su musica tratta dal repertorio belcantistico salottiero, operistico, operettistico e da quello classico napoletano di fine Ottocento e inizi Novecento.

Il tutto sarà riproposto con la tradizione dei magnifici salotti della belle epoque, di cui Villa Pignatelli a Napoli fu uno dei più raffinati esempi.

L’Associazione Culturale Noi per Napoli offre anche la possibilità di una visita guidata introduttiva, per gruppi e con prenotazione obbligatoria al numero 339 4545044. La partecipazione all’iniziativa è libera, compresa nel biglietto di ingresso al museo, gratuito in occasione della Domenica al museo.

Maggiori informazioni – Magie del belcanto e danze d’epoca

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes – Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli +39 081 7612356 evento Facebook

– Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli +39 Associazione Culturale Noi per Napoli APS +39 339 4545044 | noipernapoliart@gmail.com

