Catch the Moon: torna il Festival Internazionale di cinema d’animazione per bambini e ragazzi

Si terrà a Napoli dal 2 al 6 maggio la seconda edizione di “Catch the Moon” il Festival Internazionale di cinema d’animazione per bambini e ragazzi che quest’anno presenterà in programma ben 53 cortometraggi in concorso.

L’evento si svolgerà tra ART33 di Via Bernardino Martirano, 17 e l’Auditorium del Liceo Calamandrei in Via Comunale Maranda, 84 sempre a Napoli presentando i film, che sono stati selezionati tra 1000 proposte e che arrivano da 19 nazioni differenti.

Anche quest’anno due categorie in concorso, una dedicata ai professionisti e una agli allievi delle scuole di cinema di animazione che saranno valutarli una giuria tecnica e una composta dagli studenti di alcune delle scuole di Napoli.

Proiezioni sia la mattina che il pomeriggio a “Catch the moon”

Tutti i film saranno proiettati nel corso del festival, con al mattino un programma rivolto alle scuole, mentre al pomeriggio sarà aperto al pubblico e saranno anche disponibili gratuitamente in streaming sul sito della Cineteca di Milano dal 4 all’11 maggio 2023.

“Catch the moon” è il Primo festival italiano interamente dedicato all’animazione per i ragazzi ed è organizzato dall’associazione Gioco Immagine e Parole con associazione Atalante, Cineteca Milano, associazione ART33, Ad Alta Voce e in collaborazione con il Comune di Napoli. Previsti anche una no-stop di incontri, dibattiti e performance e una mostra di manifesti del cinema di animazione, dalla collezione di Bruno Alberto, con inaugurazione 2 maggio alle 18, e visitabile fino al 6,

