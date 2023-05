Weekend a Vico Equense: VICOli d’arte tra spettacoli, arte e la buona enogastronomia

Un weekend speciale tra i vicoli del centro storico di Vico Equense con spettacoli, artigianato, arte e la buona enogastronomia locale

Dal 28 al 30 aprile 2023 tre serate speciali a Vico Equense in costiera Sorrentina. Inizia VICOli d’arte un weekend speciale che prevede spettacoli, artigianato, arte e la buona enogastronomia locale tra i vicoli del centro storico che si animeranno per un lungo weekend.

A Vico Equense si inizia il 28 aprile, dalle 18 alle 21, con gli artisti di strada che accoglieranno cittadini e turisti per dare il via ad un lungo weekend di spettacoli e sorprese mentre nei giorni 29 e 30 aprile, dalle 19.30 alle 24.00, si potrà camminare lungo il centro storico alla scoperta delle caratteristiche stradine di Vico dove si ritroverà l’arte, l’artigianato, le antiche tradizioni della città ma, anche, spettacoli per grandi e piccini.

Il centro storico di Vico Equense si animerà per il prossimo weekend

Nel centro antico di Vico le strade diventeranno palcoscenici a cielo aperto, le logge panoramiche dei teatri con artisti di spessore, mentre al centro ci sarà il pubblico. Nelle corti e nei portoni saranno in mostra i prodotti tipici del territorio, tra l’artigianato locale e le buone specialità gastronomiche. Non mancheranno mostre fotografiche e pittoriche di artisti locali assieme ai progetti di rivalorizzazione degli edifici storici, delle chiese e delle strade del centro storico.

Un bell’evento che aprirà la stagione turistica consentendo a cittadini e turisti di riscoprire il centro storico della città rivalorizzato e riqualificato tra spettacoli itineranti e artisti di strada che riproporranno scene di vita quotidiana del passato per valorizzate le eccellenze locali.

