Giornata Internazionale del Jazz a Pompei con concerti gratuiti di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista

AGGIORNAMENTO EVENTO ANNULLATO – dalla pagina facebook del Comune di Pompei – Festa scudetto: rinviata a data da destinarsi la serata Jazz annunciata per questa sera alle 20.30 a Piazza Schettini. A seguito dello spostamento della partita Napoli-Salernitana – da ieri ad oggi – per una questione di ordine e sicurezza pubblica è stato deciso di annullare l’evento Jazz. Nei prossimi giorni gli artisti comunicheranno la nuova data. Comune di Pompei

Anche a Pompei domenica 30 aprile 2023 si celebra la Giornata Internazionale del Jazz con eventi gratuiti da non perdere tra cui un esclusivo doppio concerto con due star del jazz europeo.

Il 30 aprile in piazza Schettini a Pompei, a partire dalle ore 20,30, c on ingresso gratuito con lo spettacolo “Dal Jazz al Tango” di Alfredo Di Martino, pianista, fisarmonicista e compositore stabiese, che sarà sul palco von Lello Cannavale al pianoforte, Pasquale Panico alla chitarra, Antonio Mambelli alla batteria e da Gianpiero De Honestis al basso. Di Martino presenterà un estratto del suo ultimo lavoro dedicato al tango-jazz brani di sua composizione e altri dei maestri Richard Galliano e Astor Piazzolla.

Il concerto di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista

La serata della Giornata Internazionale del Jazz continua con il concerto “Le mille bolle blu” con la splendida voce di Nicky Nicolai e con il sax di Stefano Di Battista che saranno accompagnati da un trio d’eccezione: Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Gino Del Prete alla batteria. Una grande serata jazz con i i grandi successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70, reinterpretati in chiave swing e jazz con anche grandi successi di Mina.

Altri eventi-concerti per la Giornata Internazionale del Jazz si svolgeranno anche nei Campi Flegrei

