Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2023

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli nel lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2023

Anche in questo periodo a Napoli, nelle vicinanze e in tutta la Campania ci sono sempre tante cose da fare. Di seguito vi proponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2023 con le proposte più interessanti a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro sempre in città e poi gli eventi gratuiti in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Rassegna gratuita di film e concerti a Napoli al nuovo Auditorium di Bagnoli

Otto film girati a Napoli e due concerti, tutti gratuiti dal 21 aprile al 1° maggio 2023 nel nuovo Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco” di Via Diocleziano per la rassegna “Oltre lo schermo – Suoni e visioni del cinema a Napoli” Oltre lo schermo

Vedi Napoli e poi Mangia: rassegna gratuita con il buon cibo e la bella musica di Napoli

Dal 7 aprile al 7 maggio 2023 si svolgeranno a Napoli tanti incontri gratuiti dedicati ai buoni piatti della tradizione partenopea tra eventi con racconti, degustazioni, musica e show cooking in diversi luoghi della città come la Domus Ars, l’Hotel Real Orto Botanico, il Monastero delle “33” le terme di Agnano ecc… Vedi Napoli e poi Mangia:

DESINA: a Napoli il Festival della Grafica e delle Culture visive

Dal 27 al 30 aprile a Napoli si terrà la prima edizione di DESINA, il Festival della Grafica e delle Culture visive che si svolgerà tra l’Accademia di Belle Arti, FOQUS ai Quartieri Spagnoli, il Riot studio e Made in Cloister. Previste tante mostre, talk e workshop con agenzie, designer, creatori ed esperti italiani e internazionali gratuiti con prenotazione. Festival della Grafica e delle Culture visive

International Jazz Day: concerti e visite guidate nei luoghi più belli dei Campi Flegrei

Due concerti e visite guidate a Pozzuoli il 30 aprile e il 1° maggio 2023 per l’appuntamento annuale con l’International Jazz Day a cura del “Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei”. Eventi gratuiti da non perdere. Giornata internazionale del jazz

Da vedere – Arte pubblica a Napoli a San Martino con le 4 colorate aragoste giganti

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli altri eventi di arte pubblica a Napoli

‘Concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti nelle varie sedi della Federico II

Continua con grande successo di pubblico la rassegna de “I Concerti per Federico” della Nuova Orchestra Scarlatti che presenta, anche per il 2023, concerti gratuiti e da non perdere in alcune delle belle sedi della storica Università Federico II di Napoli. I Concerti per Federico

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimi venerdì 28 aprile | sabato 29 aprile – La Zingara –Concerti gratuiti al Conservatorio

A Napoli concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore

Nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore dal 21 Aprile al 9 Giugno 2023 bella rassegna musicale gratuita a Napoli. In via Duomo quattro concerti in programma, a cura della Società Polifonica della Pietrasanta. Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Edenlandia a Napoli: attività gratuite in tutti i weekend di aprile 2023

Mese di aprile 2023 speciale ad Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli che, ricordiamo, è sempre ad ingresso gratuito, con le sole giostre a pagamento dai 2 euro in su. In tutti i weekend di aprile ci saranno laboratori ed eventi gratuiti e poi eventi speciali Prossimo 29 -30 Aprile a Edenlandia

“È aperto a tutti quanti”: Concerti gratuiti a Napoli a Palazzo Piacentini

Fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale primaverile “È aperto a tutti quanti. che prevede, interessanti concerti gratuiti Concerti gratuiti a Palazzo Piacentini

Aperte nei weekend la chiesa di San Giovanni a Carbonara e di San Domenico Maggiore

Saranno aperte a Napoli in tutti i weekend e nei festivi, fino al 25 giugno 2023, la chiesa di San Giovanni a Carbonara e il complesso di San Domenico Maggiore in occasione della mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” che si tiene nel Museo di Capodimonte Aperte nei weekend

Da vedere ”Key of Today”: una gigantesca opera di Milot a Napoli a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. ”Key of Today”

Aperture speciali ad Aprile Palazzo Reale di Napoli con ingressi serali a 2 euro

Un mese di aprile 2023 molto speciale al Palazzo Reale di Napoli che rimarrà aperto tutti i giorni del mese, compresi i mercoledì giorno di riposo settimanale, e con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2 euro. Aperture speciali a Palazzo Reale

Mi illumino d’Azzurro: monumenti a Napoli illuminati di notte di Azzurro Napoli

Partito da Martedi 11 ottobre 2023 un nuovo progetto del Comune di Napoli “Mi illumino d’Azzurro“ che prevede, ogni sera, a partire dalle 18:30 che Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno a piazza Municipio siano illuminati dall’azzurro Napoli. Vedi Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno Vedi Piazza Plebiscito in Azzurro

Un mese di eventi a Sorrento per ricordare Lucio Dalla

Anche quest’anno dal 14 aprile all’8 maggio a Sorrento si terranno tantissimi eventi per ricordare Lucio Dalla, il grande musicista che amava Sorrento tanto da dedicarci il mitico brano “Caruso”. I colori di Lucio”

Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale Prossimo 24 aprile 2023 – le contaminazioni fra musica elettronica e barocco.. Festival del Barocco Napoletano

Da vedere: restaurata la Fontana del Gigante sul lungomare di Napoli

La bellissima fontana del Gigante, una delle fontane monumentali, tra le più belle di Napoli, è stata completamente restaurata e riempie di nuovo il meraviglioso angolo tra via Nazario Sauro e via Partenope, a poca distanza dal Castel dell’Ovo. Fontana del Gigante

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti di Aprile

Anche per tutto il mese di aprile 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano Mercatini Agroalimentari.

Anche eventi gratuiti a Napoli al COMIC(ON)OFF: eventi, mostre, proiezioni e performance

In attesa del COMICON Napoli, la grande festa internazionale del Fumetto che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio 2023 alla Mostra d’Oltremare di Napoli con tanti straordinari ospiti internazionali inizia a Napoli, dal 22 marzo al 30 giugno 2023 il COMIC(ON)OFF che presenterà circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Gli eventi del COMIC(ON)OFF

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Visitabile nei weekend la chiesa restaurata di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei weekend Riaperta la chiesa di San Gennaro

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

2 euro – Aperture speciali ad Aprile Palazzo Reale di Napoli con ingressi serali a 2 euro

Un mese di aprile 2023 molto speciale al Palazzo Reale di Napoli che rimarrà aperto tutti i giorni del mese, compresi i mercoledì giorno di riposo settimanale, e con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2 euro. Aperture speciali a Palazzo Reale – Attenzione evento da verificare causa sciopero

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

4 euro – Ritorna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

5 euro – Ferrovie in Miniatura a Pietrarsa: con una serata speciale sotto le stelle e la Luna

Da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio, torna al Museo di Pietrarsa la IV Edizione di Ferrovie in Miniatura. L’esposizione di modellini ferroviari sarà visitabile da tutti gli ospiti del museo tutti i giorni, dalle 9:30 alle 19:30. Inoltre,. i venerdì 28 aprile la fiera sarà aperta fino alle 22:30, e, a partire dalle 20:30 si potrà partecipare a “Un Treno per le Stelle”, serata di divulgazione astronomica Ferrovie in Miniatura a Pietrarsa

5 euro – A Napoli la rassegna “Scarlatti Camera Young”: Dialoghi musicali alla Federico II

Si terrà a Napoli dal 13 al 27 aprile 2023, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo e all’Archivio di Stato, la rassegna “Scarlatti Camera Young – Dialoghi musicali alla Federico II”, Quattro concerti speciali gratuiti per studenti, docenti e personale della Università Federico II, e aperti a tutti a 5 euro. Dialoghi musicali alla Federico II

5 euro – Lo storico cineforum di Arci Movie con grandi film

Grandi film a 5 euro per il ritorno, dopo un lungo periodo di fermo, del Cineforum di Arci Movie di Napoli. Tutti i film al cinema Pierrot completamente rinnovato e ci sarà la presenza in sala molte volte di registi e attori. Lo storico cineforum di Arci Movie

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

6 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo Dai suoi spalti si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero a Capodimonte. Compreso Museo del 900. Castel Sant’Elmo

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

7 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Chiuso Palazzo Zevallos ma aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il museo delle Gallerie d’Italia a Napoli. Tanti capolavori e l’ultimo Caravaggio ma anche tante novità. Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

8 euro – Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

Tre grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con 40 opere dell’artista campano, poi Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere e “Think Tank: Reproductive Agents” a cura di Florencia Cherñajovsky Al Madre di Napoli tre mostre da non perdere

8 euro – Bellini Kids: al Teatro Bellini ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

8 euro – Le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Riprendono dal 18 marzo al 31 maggio 2023 le rappresentazioni teatrali per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli per la rassegna Fiabe di Primavera proposta da anni Sabato 29 e Domenica 30 Aprile Il brutto anatroccolo Fiabe di Primavera

8 euro – Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra By Night

8 euro – Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. Il Teatro dei Piccoli

10 euro – Visita straordinaria e concerto al Monastero di clausura delle Trentatrè a Napoli

Sabato 29 aprile 2023 un evento speciale, con visita straordinaria e concerto per contribuire al restauro delle opere artistiche del Monastero delle Trentatrè all’Anticaglia a Napoli. Visita e concerto dalle 33

10 euro – A Palazzo Reale di Napoli una mostra su Caravaggio

A Palazzo Reale di Napoli fino al 9 maggio 2023la mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio” con opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio e poi dei “Caravaggeschi” tra cui Mattia Preti, Battistello Caracciolo e di altri grandi artisti del ‘600. mostra su Caravaggio

10 euro – Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: decumano sommerso al Centro citta

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

10 euro – Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori di Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” a Palazzo Reale. il Presepe del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

International Jazz Day: concerti e visite guidate nei luoghi più belli dei Campi Flegrei

Due concerti e visite guidate a Pozzuoli il 30 aprile e il 1° maggio 2023 per l’appuntamento annuale con l’International Jazz Day a cura del “Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei”. Eventi gratuiti da non perdere. Giornata internazionale del jazz

A Roscigno vecchia torna la Festa dell’Asparago Selvatico

Nel misterioso e affascinante borgo di Roscigno vecchia, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,torna la grande festa dell’asparago selvatico, uno dei protagonisti delle tavole cilentane. la festa ci sarà nei giorni di Domenica 30 Aprile 2023 e Lunedì 1 Maggio 2023. Festa dell’Asparago Selvatico

La sagra del carciofo IGP di Paestum con sette giorni di festa

Sette giorni di festa a Paestum fino al 1 maggio 2023 per la 15° Festa del Carciofo Igp di Paestum che si terrà in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum sagra del carciofo IGP

CE GUSTO, la Street Food Festival di Caserta.

Ritorna da venerdì 28 Aprile a Lunedi 1 Maggio 2023 la bella festa del CE GUSTO, lo Street Food Festival di Caserta. Per ben 4 giorni le 2 piazze adiacenti, Villa Giaquinto e Park San Carlo verranno trasformate in un Urban Park, un parco urbano pieno di contenuti. CE GUSTO, la Street Food Festival di Caserta.

Borgo in Festa a Cervinara, con i buoni sapori dell’Irpinia

A Cervinara, nell’avellinese, nei giorni 29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023, una bella festa dal titolo Borgo in Festa, evento all’insegna del Gusto e del Divertimento. A Cervinara (AV), il suggestivo Borgo Pirozza sarà tutto in Festa e verranno allestite, al suo interno oltre 30 Stand gastronomici con varie tipologie di prodotti tipici e specialità del territorio. Non mancherà anche l’immancabile tartufo di qualità! ! Borgo in Festa a Cervinara

Festa dello Street Food ad Avellino

alla Smile Arena (Zona Stadio Partenio) di Avellino da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio 2023,ci sarà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival. Anche a Avellino l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito, con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Gli orari di apertura dell’International Street Food Festival alla Smile Arena (Zona Stadio Partenio) di Avellino sono il 28 Aprile 2023 dalle 18:00 alle 24:00 dal 29 Aprile al 01 maggio 2023 dalle 12:00 alle 24:00, Maggiori informazioni – International Street Food Festival Avellino

Bianco Tanagro: Il Festival del Carciofo Bianco del Tanagro ad Auletta

Quattro giorni di grande festa ad Auletta nel cuore della Valle del Tanagro, nei giorni del 28-29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023 per l’11° Edizione del Festival del Carciofo Bianco del Tanagro. Bianco Tanagro

Torna la lunga Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano (CE)

A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà su più giorni, in particolare il 23-24-25-29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023, la nuova Sagra degli Asparagi della zona dopo il fermo per l’emergenza. Sagra Asparagi a Squille

Un mese di eventi a Sorrento per ricordare Lucio Dalla:

Anche quest’anno dal 14 aprile all’8 maggio a Sorrento si terranno tantissimi eventi per ricordare Lucio Dalla, il grande musicista che amava Sorrento tanto da dedicarci il mitico brano “Caruso”. I colori di Lucio”

Terme Romane di Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Riapre al pubblico il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Primark ha aperto in Campania a Caserta

Grandi saldi da Primark che ha aperto LUNEDi 19 DICEMBRE anche in Campania Primark la grande azienda irlandese dell’abbigliamento low-cost, e non solo, con oltre 360 negozi in tutto il mondo. Da Primark anche accessori, articoli per la casa, prodotti di bellezza e dolciumi e, in questo periodo un fornitissimo assortimento per i regali di Natale. Primark apre al Centro Commerciale Campania

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro – Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

8 euro – Riparte la funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Riprenderanno domenica 26 marzo 2023 le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

8 euro – Puteoli Sacra: le visite al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane, Puteoli Sacra offre l’opportunità di visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate o – in alcuni periodi dell’anno, con un piccolo supplemento – con una formula di aperivisita. Puteoli Sacra By Night

10 euro – Concerti di primavera di sera nel sito Borbonico di Carditello

Tre concerti speciali di sera dal 14 al 28 aprile 2023 nella Sala Monta del sito Borbonico di Carditello, con anche visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici e vino nella suggestiva cornice di Carditello Venerdì 28 aprile Concerti di Carditello

