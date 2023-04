5 visite guidate a Napoli: cosa fare nel lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2023

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell'arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Da Sabato 29 aprile a Lunedì 1° maggio 2023 – Il decumano sommerso

Il Lapis Museum è un percorso sotterraneo nella Neapolis antica, caratterizzato da cunicoli, cavità, antiche cisterne d’acqua e tanta storia. Sorge nelle fondamenta della Basilica della Pietrasanta, ad oggi è uno dei luoghi più ricchi di storia del centro storico. I visitatori attraverseranno il Museo dell’Acqua, con le sue antiche cisterne greco romane e le sale utilizzate come ricovero antiaereo nel corso della II guerra mondiale. Il luogo è reso ancor più suggestivo dalla Sala della Luna, caratterizzata da una sorprendente installazione di una luna piena.

Il percorso sotterraneo è aperto tutti i giorni:

Orari : dalle 10 alle 20 con quattro turni di visite accompagnate (10:30/12:30/16:30/18:30)

: dalle 10 alle 20 con quattro turni di visite accompagnate (10:30/12:30/16:30/18:30) Prenotazione consigliata : chiamando il numero o whastapp su 08119230565; possibilità di prenotare anche via mail info@lapismuseum.com

: chiamando il numero o whastapp su 08119230565; possibilità di prenotare anche via mail info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Pagina Facebook

Sabato 29 Aprile 2023 – Santa Maria degli Angeli alle Croci con il Paradisiello

Posta alle pendici del Paradisiello la bella Chiesa francescana di Santa Maria degli Angeli alle Croci, costruita nel 1581 dai Frati Osservanti e rimodernata dal 1639 su disegno di Cosimo Fanzago ed è uno scrigno di arte e di storia. È un luogo che racconta la vita e la devozione nel corso dei secoli, questa forte devozione porterà la creazione di un particolare tesoro degli argenti che sarà visitabile in via eccezionale su apposite richiesta unitamente alla visita ai sotterranei. Definita allegrissima chiesa di vaghissima forma la chiesa vede la strettissima collaborazione tra Cosimo fanzago e suo figlio Carlo autore di un Cristo morto dalla delicatissima e pregevole fattura da suscitare ammirazione nel periodo in cui è stato realizzato. A completare la mattinata la visita a particolari opere d’arte fino a poco tempo fa conservate nei depositi. La visita proseguirà alla scoperta del Paradisiello, un piccolo paradiso terrestre tra scale, orti e giardini, tra palazzi nobiliari, edifici rurali, paesaggi e presenze inaspettate che si inerpicano su per la collina. Un luogo straordinario nel cuore della città.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – ore 10,30 presso piazzetta antistante la chiesa, in via della Veterinaria 2 inizio ore 10,45 termine ore 12,45 circa

: – ore 10,30 presso piazzetta antistante la chiesa, in via della Veterinaria 2 inizio ore 10,45 termine ore 12,45 circa Contributo : 12 euro a persona + eventuali 0,50 auricolari riutilizzabili – prevista donazione per i lavori della chiesa.

: 12 euro a persona + eventuali 0,50 auricolari riutilizzabili – prevista donazione per i lavori della chiesa. Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale

: – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 29 aprile – All’ombra del Carmine, i luoghi di Corradino e Masaniello

Una narrazione a due voci su luoghi e personaggi simbolo della città di Napoli e della sua Storia, Corradino di Svevia e Masaniello. Di nobile casato l’uno, semplice popolano l’altro. Entrambi vittime di sè stessi e di un destino che all’ombra del campanile della Basilica Maggiore del Carmine ne ha eternato le gesta e la memoria. Due giovani vite condannate a morte dalla sete di potere, due corpi straziati dalla ferocia umana, due anime salvate da religiosa seppur tardiva pìetas. Due drammi, medievale l’uno, moderno l’altro consumatisi tra la Porta Nolana, il Lavinaio e quella Piazza del Mercato rigurgitante di botteghe e baracche, testimoni di efferati scempi, giudizi capitali sommari e pene esemplari che nemmeno la Vergine del Carmelo potè scongiurare. Quella Madonna Bruna cui il popolo devoto dal ‘300, tra terremoti, pestilenze, guerre ed eruzioni, affida devote suppliche e richieste di grazia conservando al mondo un’antica tradizione. Ma soprattutto seguiremo le tracce, gli sviluppi urbanistici, gli sconquassi e le restituzioni alla città di strade, vicoli e piazze segnate dall’uomo e dalla natura, che fanno dei luoghi che vedremo la tessitura straordinaria di un racconto che va avanti da secoli.

La visita è curata da Locus Iste a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : sabato 29 ingresso presso la Galleria commerciale della Stazione metro Garibaldi, lato di Corso Garibaldi direzione Via Marina. Durata: 2,30 h.

: sabato 29 ingresso presso la Galleria commerciale della Stazione metro Garibaldi, lato di Corso Garibaldi direzione Via Marina. Durata: 2,30 h. Contributo : 12 euro

: 12 euro Organizzazione : Locus Iste – Prenotazione obbligatoria e informazioni Segreteria locus iste +39/3472374210 o invia un WhatsApp o una mail locusisteinfo@gmail.com,

: – Prenotazione obbligatoria e informazioni Segreteria locus iste +39/3472374210 o invia un WhatsApp o una mail locusisteinfo@gmail.com, Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Locus Iste

Domenica 30 aprile – Santa Lucia, Pizzofalcone e Rampe Lamont Young

Le origini del borgo di Santa Lucia risalgono a tempi remoti e la sua storia coincide con quella di Napoli. Era il lontano VIII secolo a.C. quando i coloni greci provenienti da Cuma decisero di fondare Parthènope, un territorio compreso tra l’isolotto di Megaride e le colline di Pizzofalcone. Due secoli più tardi Parthènope fu rifondata come Neapolis, e il borgo abitato dai Luciani, abili marinai fedeli ai Borbone e pescatori che davano vita a numerose parate e feste sul mare. Il tour, partirà da Piazza del Plebiscito e seguirà un percorso insolito che vi accompagnerà a scoprire vicoli, scalinate e strade dimenticate e a valorizzare i loro antichi fasti attraverso storie e racconti. Arriveremo in cima alla collina di Pizzofalcone, dove potremmo godere del panorama di Napoli da un unto di vista molto particolare e riscenderemo insieme sulle rampe Lamont Young per arrivare vicino al Castel dell’Ovo.

La visita è curata Heart of the City cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : Domenica 30 aprile – Piazza Trieste e Trento, Napoli – ore 10.30 (partenza ore 10.45)

: Domenica 30 aprile – Piazza Trieste e Trento, Napoli – ore 10.30 (partenza ore 10.45) Contributo: 10€ / ridotto junior da 12 a 17 anni 5€ / ridottissimo da 8 a 11 anni 3€ / fino a 7 anni gratis

10€ / ridotto junior da 12 a 17 anni 5€ / ridottissimo da 8 a 11 anni 3€ / fino a 7 anni gratis Organizzazione : Heart of the City – obbligatoria la prenotazione email: info@heartofthecity.it o tel / sms / whatsapp: 3770994320

: – obbligatoria la prenotazione email: info@heartofthecity.it o tel / sms / whatsapp: 3770994320 Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall’Associazione Heart of the City

Lunedì 1 maggio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9:00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

: € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni.. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

