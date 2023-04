A Salerno la nuova tappa dell’International Street Food Festival nel cuore della città

Ph Facebook International Street Food Italia

Nuova tappa in Campania dell’International Street Food Festival, una bella festa fra i tesori della cucina di strada della Campania dell’Italia e del mondo. Nel prossimo weekend il tour arriva nel centro di Salerno con quattro giorni dedicati al buon cibo internazionale e alle birre artigianali

Si terrà nel centro di Salerno da sabato 22 a martedì 25 Aprile 2023 la nuova festa del grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival.

Dopo il successo delle altre tappe nella nostra regione come quelle di Benevento, Pontecagnano, Grottaminarda, Maddaloni e quella di Baronissi la grande festa dell’International Street Food Festival che porta in giro per l’Italia i tesori della cucina di strada d’Italia, della Campania e del mondo, arriva a Salerno con quattro giorni dedicati al buon cibo, anche internazionale, e alle birre artigianali.

A Salerno gli stand li troveremo nel centro della città, nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno dal 22 al 25 Aprile 2023 ed anche li l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito, con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale.

A Salerno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali e dolci tipici

A Salerno ci saranno quattro giorni dedicati alla degustazione e valorizzazione del food & beverage italiano e internazionale di strada con ingresso gratuito all’area dell’evento.

Gli orari di apertura dell’International Street Food Festival nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno sono i seguenti:

22 Aprile 2023 dalle 18:00 alle 24:00

23 Aprile 2023 dalle 12:00 alle 24:00

24 Aprile 2023 dalle 12:00 alle 24:00

25Aprile 2023 dalle 12:00 alle 24:00

L’evento a Salerno è svolto in collaborazione con AIRS – Associazione Italiana Ristoratori di Strada

Maggiori informazioni – International Street Food Festival Salerno INFO: 347 579 2556

