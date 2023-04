Oltre lo schermo: rassegna gratuita di film e concerti a Napoli al nuovo Auditorium di Bagnoli

Otto film girati a Napoli e due concerti, tutti gratuiti, per raccontare il ruolo centrale della città nell’industria audiovisiva nazionale, e presentati nel grande Auditorium costruito nell’area dell’ex Italsider e finalmente restituito alla città

Dal 21 aprile al 1° maggio 2023 nel nuovo Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco” di Via Diocleziano, 341 a Napoli si svolgerà la rassegna cinematografica e di concerti dal titolo “Oltre lo schermo – Suoni e visioni del cinema a Napoli” a cura del Comune di Napoli con la direzione artistica di Carlo Luglio.

VENERDÌ 21 APRILE 2023 – ORE 20:30 – Concerto “La Sinfonia di Totò” – Orchestra: “Nuova Orchestra Scarlatti” Direttore d’orchestra: Federico Odling – La Sinfonia di Totò è un progetto assolutamente originale, concepito da Federico Odling, in collaborazione con la Nuova Orchestra Scarlatti, per celebrare in musica Totò, artista ‘globale’ e ‘totale’ ante litteram. Odling (poliedrica figura di musicista, compositore, performer, leader musicale dei Virtuosi di San Martino e, come tale, interprete ideale del mondo di Totò) raccoglie le mille invenzioni e irresistibili trovate delle colonne sonore dei popolari successi cinematografici del grande comico partenopeo e le rielabora e le ricompone in una vera e propria Sinfonia. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

LUNEDÌ 24 APRILE 2023 – ORE 18:30 – Proiezione “Ammore e malavita” (2017) – Genere: Commedia musicale, NoirRegia: Manetti Bros (Marco Manetti, Antonio Manetti) Con: Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Raiz, Franco Ricciardi, Antonio Buonomo – Produzione: Madeleine Distribuzione: 01 Distribution – Sinossi: Don Vincenzo, un boss della camorra, sopravvive a un attentato e decide di cambiare vita. Dietro consiglio della moglie, finge di essere morto, ma il suo segreto non resta tale a lungo. Ospiti in sala: Franco Ricciardi (attore nel ruolo di Gennaro), Nero Nelson (musicista) Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Genere: Drammatico Regia: Nicola Prosatore – Con: Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Antonia Truppo, Giovanni Esposito, Antonio De Matteo, Massimiliano Caiazzo, Lello Arena Produzione: Briciolafilm con Rai Cinema Distribuzione: I Wonder Pictures Sinossi: Estrema periferia di Napoli. È il 1987 e il Napoli guidato da Maradona si avvicina alla conquista del suo primo scudetto. L’edificio in cui vive la tredicenne Anna con sua madre sta per essere espropriato per la costruzione di una sopraelevata. Anna inizia a guardare alla vita in modo nuovo e a conoscerne anche i pericoli. Ospiti in sala: Nicola Prosatore (regista), Dominique Donnarumma (attrice nel ruolo di Anna), Giuseppe Pirozzi (attore nel ruolo di Peppino), Antonia Truppo (attrice nel ruolo di Susi VENERDÌ 28 APRILE 2023 – ORE 18:30 – Proiezione “La Santa Piccola” (2021) – Genere: Drammatico Regia: Silvia Brunelli Con: Gianfelice Imparato, Luigi Chiocca, Pina Di Gennaro, Vincenzo Antonucci, Francesco Pellegrino, Sofia Guastaferro Produzione: Raindogs Film Distribuzione: Minerva Pictures Group – Sinossi: Il legame tra due grandi amici in un quartiere povero di Napoli viene messo alla prova quando la sorella minore di uno dei due inizia a fare miracoli degni di una santa.Ospiti in sala: Silvia Brunelli (regista), Vincenzo Antonucci (attore nel ruolo di Mario), Francesco Pellegrino (attore nel ruolo di Lino) Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

DOMENICA 30 APRILE 2023 – ORE 20:30 – Concerto “Le più belle colonne sonore dei film più celebri” – Orchestra: “I Filarmonici” – formata dai professori d’orchestra del Teatro San Carlo Direttore d’orchestra: Carlo Morelli Reinterpretazione delle colonne sonore dei grandi capolavori del cinema internazionale. “L’idea di raccontare le immagini con la musica risale a tempi antichi. Il potere immaginifico del linguaggio sonoro evoca atmosfere e paesaggi inusitati, la potenza del suono amplifica e dilata il senso del figurativo in un’apoteosi di colori e suggestioni. Il concerto interpreta questo sentimento, immergendosi nel flusso di quei temi visivi che sono diventati sogni vividi e reali nella vita di tutti noi. Cinema e musica rappresentano una monade inscindibile abitata dalla forza trasgressiva della musica che elegge la visione a visione del mondo.” (Carlo Morelli ) Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Genere: Documentario Regia: Gianfranco Pannone Con: Alessandro Siani Produzione: Bartleby Film in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con Aamod – Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico Sinossi: L’attore e regista Alessandro Siani, figlio di operai campani, solidarizza con i cassaintegrati della Whirlpool al presidio davanti ai cancelli di Via Argine 310, scambiando con loro opinioni, battute, storie di vita intorno al fuoco che riscalda le ancora fresche giornate di tarda primavera.- Ospite in sala: Gianfranco Pannone (regista) Presenti in sala: (ex) operai del Presidio Whirlpool “Napoli non molla” LUNEDÌ 1° MAGGIO 2023 – ORE 20:30 – Proiezione “Laggiù qualcuno mi ama” (2023) Genere: Documentario, Biografico Regia: Mario Martone – Con: Francesco Piccolo, Anna Pavignano, Valeria Pezza, Goffredo Fofi, Paolo Sorrentino, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Michael Redford, Roberto Perpignani, Sentieri Selvaggi – Produzione: Indiana Production Distribuzione: Medusa Film e Vision Distribution Sinossi: Montando le scene dei suoi film Martone vuole mettere in luce Troisi come grande regista del nostro cinema prima ancora che come grande attore comico, e per farlo delinea la sua parabola artistica dagli inizi alla fine, inquadrandolo nella temperie degli anni in cui si è formato e nella città comune ai due registi, Napoli. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

