Giornata dei Bambini al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Una nuova giornata interamente dedicata ai bambini nello straordinario sito di Pietrarsa. I piccoli ospiti, fino ai 14 anni non compiuti, se accompagnati da un adulto entreranno gratis e troveranno, oltre alle locomotive storiche, anche eventi e laboratori dedicati a loro

Contenuto sponsorizzato

Domenica 23 aprile 2023 una nuova giornata speciale al Museo di Pietrarsa tutta dedicata ai bambini, dopo il successo dell’evento precedente. Nello straordinario sito museale gestito dalla Fondazione FS, affacciato sul golfo di Napoli, dove sono custodite in perfetto stato di conservazione antiche locomotive e vagoni d’epoca, dalle 9:30 alle 19:30 ci saranno attività per bambini che, se di età inferiore ai 14 anni e accompagnati da un adulto, potranno entrare gratis (per ogni adulto pagante potranno accedere gratuitamente due minori fino a 14 anni).

Oltre alla visita, tante attività per i più piccoli, e in particolare:

Alla scoperta della musica attraverso le sue emozioni alle 10:00, 11:00, 13:00 e alle 13:40

La bottega di mangiafuoco alle 11:00 e alle 16:00

Crucitreno alle 11:30 e alle 17:30

Costruisci il tuo badge alle 11:00, 12:00 e alle 15:30

Caccia al tesoro col re alle 12:30, 16:00 e alle 17:00

Pietrarsart alle 11:30 e alle 16:30

Grande novità della giornata è l’imperdibile laboratorio “La Bottega di Mangiafuoco” che vedrà i partecipanti cimentarsi con la costruzione di burattini in gommapiuma. Al termine del laboratorio è previsto uno spettacolo con i burattini. L’attività è pensata per bambini dai 4 ai 13 anni e avrà una durata complessiva di circa due ore e mezza.

Per le attività non è richiesta la prenotazione e sarà possibile partecipare fino a esaurimento posti.

Pietrarsa: uno straordinario Museo Ferroviario affacciato sul golfo di Napoli

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è un luogo splendido e particolare, adagiato tra il mare ed il Vesuvio, con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli. Un posto che offre un’esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche conservata negli antichi padiglioni dell’opificio borbonico che fu il più grande nucleo industriale dell’epoca e che ora ospita uno dei più grandi musei ferroviari in Europa.

Nel museo sono esposte numerose Locomotive a Vapore, tra cui la mitica “Bayard” riproduzione fedele di quella del primo viaggio ferroviario in Italia tra Napoli e Portici. Inoltre, locomotive elettriche, littorine e carrozze d’epoca, incluse quelle lussuose dei treni Reali, arredi di stazioni, enormi plastici, grandi macchinari industriali e attrezzature dello storico opificio. Il sito occupa 36.000 metri quadrati, di cui 14.000 coperti e, sul vasto piazzale che si affaccia sul mare, fa bella mostra di sè anche un’elegante pensilina liberty dei primi del Novecento.

Giornata speciale a Pietrarsa – informazioni

