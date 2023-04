Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel lungo weekend dal 21 al 25 aprile 2023

Photo by Krzysztof Kowalik on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel lungo weekend dal 21 al 25 aprile 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra del Maiale a Senerchia (AV)

30 edizioni per questa bella sagra che ritorna nel weekend del 21-22-23-24 Aprile 2023. La Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, nell’Alta Valle del Sele, propone con 4 giorni di festa con tanto buon cibo e vino locale, nei caratteristici spazi della Piazza del Paese di Senerchia. Una festa nata nel 1989 a cura della Pro Loco per ritrovarsi in piazza e festeggiare un classico rito di molte famiglie del paese, l’uccisione del maiale, la sua macellazione. Un evento che ricalca il rito familiare portandolo nelle piazze del paese e che è senza alcuno scopo di lucro: da anni infatti, tutto il ricavato viene devoluto per una buona causa. Maggiori Informazioni – Sagra del Maiale

La sagra del carciofo IGP di Paestum (SA)

Ben sette giorni di grandi festeggiamenti, nel borgo di Gromola a Capaccio Paestum, per la 15^ edizione della sagra del buon carciofo IGP locale dal 22 aprile al 1 maggio 2023. Naturalmente si potranno gustare tante specialità a base di carciofi tra cui carciofi dorati e fritti, pizza fritta con crema di carciofo, carciofi arrostiti, caciocavallo impiccato con odore di carciofo, zeppole fritte e altre specialità a base di ottimi carciofi IGP di Paestum. Alla Festa del Carciofo 2023 previsto anche un concerto di Gigione che si esibirà lunedì 24 aprile 2023. Ci saranno poi altre serate musicali e poi concerti di musica popolare con gruppi di pizzica e tarantelle, balli folkloristici. Maggiori informazioni – Sagra del carciofo IGP

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Festa dello Street Food a Salerno – da sabato 22 a martedì 25 Aprile 2023 a Salerno nel centro della città, nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno,ci sarà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’ International Street Food Festival . Anche a Salerno l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale . Gli orari di apertura dell’ International Street Food Festival nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno saranno il 22 Aprile 2023 dalle 18:00 mentre dal 23 al 25Aprile 2023 dalle 12:00 alle 24:00 Maggiori informazioni – International Street Food Festival Salerno

da sabato 22 a martedì 25 Aprile 2023 a Salerno nel centro della città, nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno,ci sarà una nuova tappa del grande tour gastronomico dell’ . Anche a Salerno l’International Street Food Festival sarà con , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i di microbirrifici d’Italia e dal mondo . Gli orari di apertura dell’ nel Parcheggio del Grand Hotel Salerno saranno il 22 Aprile 2023 dalle 18:00 mentre dal 23 al 25Aprile 2023 dalle 12:00 alle 24:00 Maggiori informazioni – Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano (CE) – A Squille, un piccolo borgo vicino a Castel Campagnano , in provincia di Caserta, si terrà su più giorni, tra il 23 aprile e il 1 maggio 2023, la nuova Sagra degli Asparagi ed in particolare nei giorni 23-24-25-29-30 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023. La sagra si terrà per la sua 19° edizioni, la prima dal 2019 e sarà sempre a cura dell’associazione Sille che organizzerà anche vari incontri enogastronomici per valorizzare l’asparago locale, ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche. Per l’occasione l’intero Centro Storico di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dove tutti possono trovare posto. La festa anche quest’anno si terrà nella piazza di Squille con tanti stand dove troveremo ottimi piatti realizzati con i buoni Asparagi Selvatici di Squille accompagnati da un buon vino della zona, l’ottimo Pallagrello. Naturalmente non mancheranno tanti altri ottimi prodotti del territorio e dell’Alto Casertano. Maggiori Informazioni – Sagra degli Asparagi

, in provincia di Caserta, si terrà su più giorni, tra il 23 aprile e il 1 maggio 2023, la nuova ed in particolare nei giorni La sagra si terrà per la sua 19° edizioni, la prima dal 2019 e sarà sempre a cura dell’associazione Sille che organizzerà anche vari incontri enogastronomici per valorizzare ortaggio tipico delle campagne della zona, che è conosciuto anche in campo medico per le considerevoli proprietà benefiche. di questa splendida località immersa nel verde delle Colline Caiatine si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto dove tutti possono trovare posto. La festa anche quest’anno si terrà con tanti stand dove troveremo ottimi piatti realizzati con i buoni Asparagi Selvatici di Squille accompagnati da un Naturalmente non mancheranno tanti altri ottimi prodotti del territorio e dell’Alto Casertano. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Aprile 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.