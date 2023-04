La Fiera dello Sport ritorna a Napoli EST: un villaggio dello sport al Palavesuvio

Ph SEBS Fiera dello Sport

La Fiera dello sport è il più grande evento dedicato allo sport nel sud-Italia ed è dedicata agli sportivi, agli addetti ai lavori e a chi pratica sport a livello amatoriale. Un bell’evento che accoglierà espositori, esibizioni, corsi e molteplici attività sportive tutte da vivere.

A Napoli, al Palavesuvio di Ponticelli, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 si terrà la nuova edizione di S.E.B.S. La Fiera dello Sport che ritorna in città con un weekend pieno di iniziative tra corsi e giochi delle diverse discipline, ma anche visite mediche e consulenze per educare ad uno stile di vita sano.

Un grande villaggio dello sport all’interno della struttura del Palavesuvio, di via Argine 927 facilmente raggiungibile in pochi minuti, per la nuova edizione di S.E.B.S. che presenta un weekend pieno di iniziative

Alla Fiera dello Sport di Napoli tanti espositori, federazioni e enti sportivi e corsi

La Fiera dello Sport di Napoli vuole anche colmare un pesante vuoto concentrato nel nostro territorio, ma soprattutto inviare un corretto messaggio di stile di vita e ospiterà espositori, federazioni sportive, enti sportivi, scuole di formazioni, convegni e tante esibizioni e corsi di attività sportive. Non mancherà anche l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro alla Fiera della Sport di Napoli con un proprio stand per l’informazione, la divulgazione e la promozione di “corretti stili di vita” per una sana alimentazione e per incentivare le attività motorie ed il contrasto alla sedentarietà.

Presenti settori e area Fitness, le aree Sport, l’area Salute, l’area convegni e l’area Danza per allenarsi e partecipare ai corsi aperti al pubblico.

Fiera dello Sport di Napoli – programma

Area Fitness con Aerobica – Corpology – Funzionale – Ginnastinca terza età – Insany-T – Revolution fitness training – Ritmo do Brasil – Step – Strong – Zumba – Programma ufficiale

Aerobica – Corpology – Funzionale – Ginnastinca terza età – Insany-T – Revolution fitness training – Ritmo do Brasil – Step – Strong – Zumba – Area Danza con Danza Aerea – Danza Classica – Danza Moderna – Danze Caraibiche – Pole Dance – Concorso di Danza – MasterClass – Programma ufficiale

Danza Aerea – Danza Classica – Danza Moderna – Danze Caraibiche – Pole Dance – Concorso di Danza – MasterClass – Area Sport con Arti Marziali – Basket – Baskin – Calcio – Padel – Pattinaggio – Skate – Tiro con l’arco – Pattinaggio 1°trofeo SEBS – Programma sul sito

Arti Marziali – Basket – Baskin – Calcio – Padel – Pattinaggio – Skate – Tiro con l’arco – Pattinaggio 1°trofeo SEBS – Area Salute – Consulenze mediche a cura dell’A.S.D. MERIDIES ONLUS – Consulenze e visite senologiche a cura dell’associazione Underforty Women Breast Care – Programma Meridies

SEBS Fiera dello Sport – Evento Ufficiale

SEBS Fiera dello Sport – Evento Facebook.

