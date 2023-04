Concerti di primavera di sera nella Reggia Borbonica di Carditello

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Tre serate musicali di sera nella Sala Monta del sito Borbonico di Carditello, con anche visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici e vino nella suggestiva cornice di Carditello

Atmosfere straordinarie per una serie di concerti speciali per festeggiare la primavera che si terranno di sera alla Reggia di Carditello, situata a San Tammaro (Caserta): iniziano i Concerti di primavera che precederanno l’attesa edizione del Carditello Festival 2023.

Tre serate musicali da non perdere in programma dal 14 al 28 aprile 2023 nella Sala Monta, con visite accompagnate e degustazioni di prodotti tipici nella suggestiva cornice del sito Borbonico di Carditello che, per l’occasione, aprirà eccezionalmente di sera.

Serate eventi da non perdere nella Reggia di Carditello

Prima dei concerti, dalle 19,30 con un piccolo pagamento, si terranno delle visite guidate con esperti per conoscere i luoghi e la storia del Real Sito Borbonico di Carditello e una degustazione di prodotti tipici locali che prevede all’incirca assaggi di vino bianco o rosso, pane cafone con stracciata di bufala, bruschetta con pomodoro del piennolo, assaggio di gnocchetti alla sorrentina, fagioli con salsiccia del maialino casertano.

Concerti di primavera a Carditello

Venerdì 14 aprile (ore 20.30) – Serata classica napoletana – Consiglia Licciardi – Una formazione classica, con 2 chitarre e mandolino, per un omaggio alla Napoli immortale del primo Novecento, dalle melodie di Bovio alla musica di Bruni.

Venerdì 21 aprile (ore 20.30) – Killing The Classics (Solo Concert) – Vito Ranucci – Una rivisitazione in chiave contemporanea ed elettronica di un vasto repertorio di composizioni del mondo della musica classica, un bel viaggio sospeso tra elettronica e jazz-lounge

Venerdì 28 aprile (ore 20.30) – Latin Key – Armando Rizzo, Guest Max Puglia – Un concerto Latin Key tra il virtuosismo di Armando Rizzo, fisarmonicista salernitano e la chitarra flamenco-jazz di Maxpuglia con un omaggio alla musica latina e due coppie di ballerini professionisti.

Per informazioni e prenotazioni Fondazione Carditello 379 2981223

