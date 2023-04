4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 14 al 16 aprile 2023

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Include contenuto sponsorizzato

Anche per questo weekend dal 14 al 16 aprile 2023, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Lo straordinario percorso sotterraneo del LAPIS Museum

Contenuto sponsorizzato

La Basilica della Pietrasanta, oggi nota anche come LAPIS Museum, nel centro storico di Napoli è uno scrigno di bellezza e storia, che offre ai visitatori un’esperienza unica e affascinante. Tra le meraviglie più sorprendenti un suggestivo percorso sotterraneo dove sorge il Museo dell’Acqua. Qui antiche cisterne greco-romane sono ritornate in funzione e illuminate da suggestive luci colorate che ne enfatizzano volte e volumi. Il LAPIS Museum è un itinerario unico nel suo genere: le cisterne si alterano a cunicoli e cavità del cosiddetto Decumano Sommerso, una vasta rete di gallerie sotterranee che si estende sotto la città. Il percorso permette ai visitatori di scoprire la storia e l’archeologia di Napoli in un modo completamente nuovo e coinvolgente, grazie all’uso di tecnologie immersive che ricreano sentimenti e situazioni: dalla Sala della Luna, dove una luna piena brilla nel ventre di Napoli, alla Sala dei racconti, dove gli ologrammi di Gennaro e Michela narrano la vita negli anni ’40, fino a giungere alla Sala dei bombardamenti, riambientazione di quei momenti vissuti dalla città di Napoli, che si chiude con un messaggio di speranza e di pace. Un’esperienza unica e imperdibile perfetta per i ponti di aprile e le belle giornate primaverili. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00 ed è possibile scoprirlo con quattro turni di visite accompagnate al giorno: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. La prenotazione è fortemente consigliata, soprattutto a ridosso di weekend, ponti e festivi. È possibile farlo al numero 08119230565 solo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure la mail info@lapismuseum.com: indicando il nome, il numero di persone, un giorno e un orario di preferenza, sarà infine possibile pagare comodamente in cassa. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto, può farlo sul sito ufficiale

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Sabato 15 Aprile – La chiesa del Gesù Vecchio e la Madonnina di Don Placido

Il Tour inizia da Piazzetta Nilo e dalla Statua del Nilo, calandosi in una storia che parte dalle comunità Alessandrine raggiungendo poi il primo tempio dell’ordine dei gesuiti a Napoli, la chiesa del Gesù Vecchio, fondata nel 1554, che fu poi totalmente trasformata e arricchita nei secoli successivi. Dopo il 1767, anno in cui furono espulsi i Gesuiti del regno di Napoli, l’attiguo collegio divenne sede dell’Università e della Biblioteca universitaria. Nel 1804, con il ritorno dei gesuiti a Napoli, la compagnia di Gesù rientrò in possesso della chiesa e dal 1806 la chiesa divenne Rettoria affidata al ven. Don Placido Baccher, figura carismatica per quei tempi che diffonde il culto dell’Immacolata molto vivo ancor oggi grazie anche alla scultura della Madonnina posta al termine di una sontuosa area absidale. L’interno della chiesa, riccamente decorato in stile barocco, conserva importanti opere d’arte, ma soprattutto, un magnifico presepe ligneo, aperto al pubblico solamente nel periodo delle festività natalizie.

La visita è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – ore 10,00 Bar Decumano in Piazzetta Nilo – inizio ore 10,15/10,30, termine ore 12,30-12,45 circa

: – ore 10,00 Bar Decumano in Piazzetta Nilo – inizio ore 10,15/10,30, termine ore 12,30-12,45 circa Contributo : 12 euro a persona + biglietto ingresso Complesso Monumentale + 0,50 auricolari riutilizzabili

: 12 euro a persona + biglietto ingresso Complesso Monumentale + 0,50 auricolari riutilizzabili Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale

: – Prenotazione obbligatoria sulla pagina ufficiale Maggiori Informazioni e prenotazioni Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 15 aprile – Tour al Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia

Una visita straordinaria per scoprire i pezzi unici custoditi all’interno deI Castello aragonese di Baia. Il complesso, edificato tra il 1490 e il 1493 dagli Aragonesi, domina la vetta del promontorio che chiude a sud il golfo di Baia ed attualmente ospita il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Le mura del Castello racchiudono però una realtà più antica, i resti di una grandiosa villa romana, un eccezionale esempio di impianto residenziale marittimo che dal mare risale per quasi cento metri sino alla cima del promontorio. La villa appartenuta probabilmente a Cesare, sorge già nel II sec. a.C. e viene poi ristrutturata in due fasi successive nel secondo quarto del I sec. a.C. e poi in età neroniana, quando la proprietà viene acquisita al demanio imperiale. La visita delle sezioni del Museo, dislocate in parti diverse e distanti del Castello stesso, comporta un percorso dinamico e vivace tra rampe e scale suggestive e terrazze panoramiche sino alla spettacolare Piazza d’Armi, dalla quale il visitatore potrà godere di un’amplissima e splendida veduta dell’intero Golfo di Napoli.

La visita è curata da InsolitArt Tour cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : sabato 15 ore 17. Castello di Baia – luogo comunicato alla prenotazione – durata visita: 2 ore circa.

: sabato 15 ore 17. Castello di Baia – luogo comunicato alla prenotazione – durata visita: 2 ore circa. Contributo: – 13€ adulti – 8€ per i ragazzi da 6 ai 18 anni – fino a 5 anni gratis – La Quota di partecipazione comprende: Guida Turistica Autorizzata – assistenza – Ticket d’ingresso al Museo dei Campi Flegrei.

– 13€ adulti – 8€ per i ragazzi da 6 ai 18 anni – fino a 5 anni gratis – La Quota di partecipazione comprende: Guida Turistica Autorizzata – assistenza – Ticket d’ingresso al Museo dei Campi Flegrei. Organizzazione : InsolitArt Tour – obbligatoria la prenotazione telefonando o inviando un whatsapp al numero: 3493090636 o scrivendo all’indirizzo mail insolitartour@gmail.com la visita guidata si terra’ al raggiungimento di almeno 10 partecipanti.

: – obbligatoria la prenotazione telefonando o inviando un whatsapp al numero: 3493090636 o scrivendo all’indirizzo mail insolitartour@gmail.com la visita guidata si terra’ al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria InsolitArt Tour

Domenica 16 aprile – La straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara

Nel centro di Napoli la chiesa di San Giovanni a Carbonara è uno dei migliori esempi di architettura gotica in città. Dietro una facciata semplice e austera, si celano un numero impressionante di opere d’arte di epoca rinascimentale. L’interno è dominato dal monumento funebre a re Ladislao di Durazzo, un mausoleo scenografico e spettacolare tardo-gotico sviluppato su tre livelli. Alle sue spalle c’è la Cappella Caracciolo del Sole con il monumento di Sergianni Caracciolo, grande siniscalco e amante della regina Giovanna. Qui è possibile ammirare gli affreschi con Storie eremitiche e Storie mariane databili alla metà del XV secolo e il pavimento con mattonelle maiolicate del XV secolo.

La visita è curata dall’Associazione Heart of the city cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : domenica 16 aprile ore 10:45 – Durata: 1,30h circa

: domenica 16 aprile ore 10:45 – Durata: 1,30h circa Contributo: 10€ a persona (ridotto junior 3€ da 8 a 11 anni / 5€ da 12 a 17 anni / fino a 7 anni gratis) tour adatto a tutte le età – visita guidata con Guida Abilitata – visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida

10€ a persona (ridotto junior 3€ da 8 a 11 anni / 5€ da 12 a 17 anni / fino a 7 anni gratis) tour adatto a tutte le età – visita guidata con Guida Abilitata – visita guidata con supporto radio in collegamento con la guida Organizzazione : Heart of the city obbligatoria la prenotazione – email: info@heartofthecity.it – telefono/sms/whatsapp: 3770994320 –

: obbligatoria la prenotazione – email: info@heartofthecity.it – telefono/sms/whatsapp: 3770994320 – Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall’Associazione Heart of the city

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.