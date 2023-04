Peppe Barra in un concerto straordinario al Teatro Cilea a Napoli

Un grandissimo artista napoletano, un bravo attore e un ottimo musicista che fu anche il protagonista assoluto della prima edizione della Gatta Cenerentola, l’opera teatrale di De Simone e che, musicalmente, ha anche lavorato con la Nuova Compagnia di Canto Popolare: in questi giorni in concerto al Vomero

Dal 13 al 16 Aprile 2023 al Teatro Cilea del Vomero a Napoli si terrà uno straordinario concerto di Peppe Barra. Un evento da non perdere per apprezzare dal vivo questo straordinario artista che grazie alle possessioni mimico-gestuali della sua maschera e alle qualità formidabili della sua voce, riesce ad unire la tradizione colta con quella popolare.

Un grande artista che costituisce un esempio unico di memoria tra il barocco napoletano del cinque-seicento e la sua evoluzione moderna, sino alla contemporaneità della world music.

Biglietti per il Concerto di Peppe Barra al Teatro Cilea Un grande concerto da non perdere al Vomero. L’appuntamento con Peppe Barra è dal 13 al 16 aprile 2023 al Teatro Cilea di Via San Domenico. VivaTicket . 🎟 I biglietti sono disponibili online su

Un grande artista che ha iniziato la sua carriera con la Nuova Compagnia di Canto Popolare

Peppe Barra ha iniziato a cantare negli anni ’70 con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e, nella seconda metà degli anni settanta è stato l’assoluto protagonista della Gatta Cenerentola, l’opera teatrale di De Simone. Barra lasciò poi la NCCP nel 1978 iniziò ad esibirsi con la madre Concetta Barra creando con lei una compagnia teatrale, ma anche musicale, incidendo poi agli inizi degli anni novanta un disco come solista “Mo’ Vene” con cui vinse la targa Tenco. Da allora Peppe Barra ha sempre alternato, con enorme successo, la sua carriera teatrale con quella musicale ricevendo tantissimi premi sia come attore che come musicista.

Ed in questi giorni Peppe Barra sarà in concerto al Teatro Cilea di via San Domenico al Vomero da giovedì 13 a domenica 16 aprile 2023.Prezzi da 25 a 30 euro + prevendita

Maggiori informazioni – Teatro Cilea Via San Domenico, 11 Napoli Tel. 081 714 18 01

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Vivaticket