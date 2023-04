Giornata speciale a Pasquetta a Napoli all’ippodromo di Agnano con giochi e food sul grande prato verde

Giornata all’area aperta a pasquetta nell’ippodromo di Agnano che aprirà, in via eccezionale, il prato più lungo e curato della città con oltre un chilometro di verde calpestabile per correre, giocare e consumare il classico picnic sull’erba

Giornata speciale a Napoli il 10 aprile 2023, il lunedì in albis, perché sarà possibile passare la tradizionale giornata di Pasquetta all’ippodromo di Agnano all’aria aperta sul prato più lungo e curato della città.

Ad Agnano l’apertura dei cancelli sarà alle ore 10.30 per poter fruire sin dalla mattina del grande parco verde e del prato lungo oltre un chilometro con tanto verde calpestabile per correre, giocare e consumare il classico picnic sull’erba.

Per Pasquetta all’Ippodromo di Agnano si potrà si potrà accedere con bici, pattini, pallone, giochi, colazioni al sacco e barbecue, portando l’occorrente da casa da utilizzare nelle apposite aree. Non mancheranno le corse al trotto dalle ore 14.30.

Come fare per andare a Pasquetta all’ippodromo di Agnano

Per partecipare alla lunga giornata di svago e sport all’aria aperta sul grande e curato prato di Agnano, non è necessaria la prenotazione e si potrà entrare a partire dalle 10,30. Prevista anche musica, animazione e gadget con i dj di Radio Marte in diretta dal palco dell’ippodromo ed anche passeggiate su pony per bimbi a pagamento.

Il 10 aprile l’ingresso all’ippodromo di Agnano costerà 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini da 3 a 12 anni, gratis sotto i 3 anni. CI sarà in omaggio, per ogni biglietto acquistato, l’ingresso al prossimo gran premio Lotteria del 1 maggio. (Prevendita online su Etes.it)

