Cosa fare il giorno di Pasquetta 2023 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti eventi anche a Pasquetta 2023 a Napoli e in Campania tra musei aperti, gite ed eventi in città e nelle vicinanze, grandi mostre e belle occasioni per gustare il buon cibo della nostra terra. Ve ne presentiamo alcuni tra i più originali a Napoli e nelle vicinanze

Lunedì in Albis, che quest’anno viene il 10 aprile 2023, è il giorno di Pasquetta che per tradizione è dedicato alla gita fuori porta, ma può anche essere vissuto comodamente in città dove ci sono sempre tanti eventi e cose da fare.

Ed anche quest’anno a Pasquetta ci saranno tante cose da fare a Napoli ma anche in alcuni luoghi vicino Napoli e in Campania. Alcuni Musei resteranno aperti e saranno visitabili anche le grandi mostre. Di seguito troverete alcune indicazioni selezionate tra le tantissime organizzate sia in città che nelle vicinanze.

Eventi a Napoli per il giorno di Pasquetta – lunedì 10 aprile 2023

Aperture speciali a Palazzo Reale a Napoli con la grande mostra sul Caravaggio

Nell’ambito dello speciale programma di aperture per il mese di Aprile, che prevede anche aperture serali a 2 euro, Palazzo Reale sarà aperto anche la domenica di Pasqua 9 aprile e il lunedì in Albis 10 aprile 2023, con i consueti costi ed orari di apertura. Aperture speciali a Palazzo Reale

Brunch di Pasquetta all’Arenile di Bagnoli

Come ogni anno l’Arenile di Bagnoli propone una Pasquetta con 12 ore di musica no stop, trampolieri, mangiafuoco, beach volley, torneo di scopa, area kids, street food, stand artistici ed altro. Tante performance con Jesa e B.joe from lit, Djs Gianni Romano,Nicoletti, Mazzei,Barra, Campanile, Chiaromonte, Beatrisa, Vanni, Angela, G. Barra,Vitri. Ingresso Free entro le 15.00 e poi 10€ dalle 15.00 alle 17.00 o 15€ dalle 17.00 in poi. Servizi( Food, Animazione, Area kids, Guardaroba) info 0815706035 e o sulla pagina ufficiale

La Pasquetta Popolare all’Ex Opg Je so’ pazzo a Materdei

Torna la Pasquetta all’ex Opg di Salita San Raffaele a Materdei, un appuntamento fisso e collaudato tra cibo, sport, musica, socialità e tanta bella gente. Una bella giornata al centro della città ma contemporaneamente fuori dal caos urbano, in un luogo sottratto al degrado con tre stupendi chiostri con giardini. Si parte dalle ore 18:00 con visite guidate della struttura, e basket e poi cucina popolare no-stop con toast per tutti i gusti, braciata popolare e panini e bar popolare. E poi da tramonto si balla con Sun System Hi-Fi. Pasquetta Popolare all’Ex Opg Je so’ pazzo

Giornata speciale a Pasquetta a Napoli all’ippodromo di Agnano con giochi e food sul grande prato verde

Giornata speciale a Napoli il 10 aprile 2023, il lunedì in albis, perché sarà possibile passare la tradizionale giornata di Pasquetta all’ippodromo di Agnano all’aria aperta sul prato più lungo e curato della città per correre, giocare e consumare il classico picnic sull’erba. Costo ingresso 5 euro adulti e si apre alle 10,30. Pasquetta all’ippodromo di Agnano

Edenlandia a Napoli apertura a Pasquetta

Tante attività ad aprile all’Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli che ha sempre ad ingresso gratuito, con le sole giostre a pagamento dai 2 euro in su. E a Pasquetta aperti tutta la giornata dalle 10 a mezzanotte e ci saranno e per tutta la giornata, ci saranno spettacoli di bolle di sapone con @diegobolleshow (ticket a pagamento) Edenlandia aperta a Pasquetta

Eventi nelle vicinanze di Napoli per Pasquetta – lunedì 10 aprile 2023

Il giorno di Pasquetta concerto gratuito nel Duomo di Ravello

Nella mattinata del Lunedì in Albis, il 10 aprile 2023, il giorno di Pasquetta, si terrà nel Duomo di Ravello uno speciale concerto gratuito organizzato dalla Fondazione Ravello per celebrare le festività pasquali concerto nel Duomo di Ravello

A Pasquetta 2023 una eco-escursione nella natura sul Vesuvio

Se pensate di passare il giorno di Pasquetta 2023 nella natura ecco l’evento che fa per voi. Lunedì 10 aprile 2023, il giorno di Pasquetta, ci sarà la possibilità di scoprire il Vesuvio facendo trekking con una eco-escursione in natura. A Pasquetta sul Vesuvio

Pasquetta sulla Via delle Sirene

Una Pasquetta a base di trekking e prelibatezze della Costiera! Partiremo dal piccolo paese di Torca e da lì inizieremo il sentiero che ci condurrà alla scoperta del versante meridionale della Penisola tra Monticello e Colli di Fontanelle. Scenderemo lungo il promontorio del Pizzetiello, distante soli 3 km da Li Galli, passando tra ulivi e macchia mediterranea, mentre lo sguardo si perderà tra Praiano e i Faraglioni. Da qui, quando il tempo è favorevole, è possibile vedere anche Punta Licosa. Alla fine della passeggiata, ci fermeremo in un’azienda agricola per una degustazione in una location unica. Contributo: adulti 25€ Organizzazione: Associazione Trentaremi – obbligatoria la prenotazione Associazione Trentaremi

L’antica Cuma e l’antro della Sibilla

Cuma, in latino Cumae ed in greco Kýmë, secondo le fonti è la più antica colonia greca dell’Italia meridionale. Celebrata da Virgilio nel VI libro dell’Eneide, Cuma è il luogo più misterioso dei Campi Flegrei, dove mito e storia convivono in tracce archeologiche che comprendono un periodo storico che parte dall’VIII secolo a.C. fino al 1207, anno della distruzione di Cuma. Il lunedì di Pasquetta ci sarà un percorso guidato speciale alla scoperta di Cuma con visita a l’Acropoli, la città sacra con i resti dei templi e l’Antro della Sibilla, sede del mito della sacerdotessa di Apollo. Una passeggiata a cura dall’Associazione Misenum Contributo: 10 euro obbligatoria la prenotazione Associazione Misenum

Pasquetta 2023 a Carditello con voli in mongolfiera, pic nic con menù borbonico e altri eventi

Lunedì 10 aprile 2023 ci sarà una giornata veramente speciale nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta: una Pasquetta ideale per una gita in compagnia, immersi nella natura del Boschetto del sito Borbonico. Si potrà vivere l’esperienza delle visite accompagnate, dei voli in mongolfiera con Volare sull’Arte e di un particolare ed entusiasmante pic-nic insieme a tutta la famiglia con tavoli e menù borbonico. Pasquetta 2023 a Carditello

