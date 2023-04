4 visite guidate a Napoli: speciale Pasqua e Pasquetta 2023

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 7 al 10 aprile 2023, il weekend di Pasqua, ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Lo straordinario percorso sotterraneo del LAPIS Museum anche a Pasqua e Pasquetta

La Basilica della Pietrasanta, oggi nota come LAPIS Museum, è un gioiello architettonico, che sorge in Via dei Tribunali nel centro storico di Napoli. Un luogo di culto che custodisce al suo interno una storia millenaria che si estende fin sotto le fondamenta di questo monumentale edificio. È qui, infatti, che si snoda un percorso sotterraneo che merita di essere scoperto, perfetto per queste festività pasquali ormai alle porte. Una vera e propria avventura alla scoperta dei misteri e delle meraviglie della Neapolis antica. Cisterne, cavità e cunicoli compongono un itinerario di circa un chilometro, profondo 40 metri, diviso idealmente in due parti: il Museo dell’Acqua, con antiche cisterne greco-romane, e il Decumano Sommerso, la parte dell’acquedotto riutilizzata come ricovero antiaereo nel corso della Seconda guerra mondiale. Un’esperienza unica e coinvolgente ulteriormente arricchita da tecnologie immersive: dalla Sala della Luna, dove i visitatori possono ammirare un plenilunio infinito, alla Sala dei racconti, con gli ologrammi di Gennaro e Michela che rievocano la vita negli anni ’40, culminando con la suggestiva Sala dei bombardamenti, riambientazione dei momenti vissuti dalla città di Napoli durante la grande guerra, che si chiude idealmente con un auspicato messaggio di pace.

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è la meta perfetta per chi, durante le festività pasquali e gite fuori porta, desidera conoscere una Neapolis inedita. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 con quattro orari di visite accompagnate: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. La prenotazione è fortemente consigliata per tutto il periodo pasquale, soprattutto a ridosso di weekend, ponti e festivi. È possibile farlo al numero 08119230565 solo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure la mail info@lapismuseum.com: indicando il nome, il numero di persone, un giorno e un orario di preferenza, sarà infine possibile pagare comodamente in cassa. E per chi desidera acquistare direttamente il proprio biglietto, può farlo sul sito ufficiale www.lapismuseum.com.

Le visite sono a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

: tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni.

: Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni. Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Lunedì 10 aprile – Pasquetta sulla Via delle Sirene

Una Pasquetta a base di trekking e prelibatezze della Costiera! Partiremo dal piccolo paese di Torca e da lì inizieremo il sentiero che ci condurrà alla scoperta del versante meridionale della Penisola tra Monticello e Colli di Fontanelle. Scenderemo lungo il promontorio del Pizzetiello, distante soli 3 km da Li Galli, passando tra ulivi e macchia mediterranea, mentre lo sguardo si perderà tra Praiano e i Faraglioni. Da qui, quando il tempo è favorevole, è possibile vedere anche Punta Licosa. Alla fine della passeggiata, ci fermeremo in un’azienda agricola per una degustazione in una location unica. Il percorso è di media difficoltà e dura 4 ore circa con le soste. Necessario indossare scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita e portare acqua in abbondanza. Evento sconsigliato a chi soffre di vertigini e bambini. Non ci sono punti di ristoro né toilette durante il percorso. L’escursione è organizzata e svolta da una guida ambientale

La visita è curata dall’Associazione Trentaremi cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : lunedì 10 aprile, ore 9.30 (partenza ore 9.45) Piazza San Tommaso Apostolo, Torca – Massa Lubrense (NA)

: lunedì 10 aprile, ore 9.30 (partenza ore 9.45) Piazza San Tommaso Apostolo, Torca – Massa Lubrense (NA) Contributo: adulti 25€

adulti 25€ Organizzazione : Associazione Trentaremi – obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale campania@trentaremi.it

: – obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale campania@trentaremi.it Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall’Associazione Trentaremi

Lunedì 10 aprile – L’antica Cuma e l’antro della Sibilla

Cuma, in latino Cumae ed in greco Kýmë, secondo le fonti è la più antica colonia greca dell’Italia meridionale. Celebrata da Virgilio nel VI libro dell’Eneide, Cuma è il luogo più misterioso dei Campi Flegrei, dove mito e storia convivono in tracce archeologiche che comprendono un periodo storico che parte dall’VIII secolo a.C. fino al 1207, anno della distruzione di Cuma. Il lunedì di Pasquetta ci sarà un percorso guidato speciale alla scoperta di Cuma con visita a l’Acropoli, la città sacra con i resti dei templi e l’Antro della Sibilla, sede del mito della sacerdotessa di Apollo.

La visita è curata dall’Associazione Misenum cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : ore 10.15 nei pressi della biglietteria del Parco archeologico di Cuma. durata visita: 2 ore circa.

: ore 10.15 nei pressi della biglietteria del Parco archeologico di Cuma. durata visita: 2 ore circa. Contributo: 10 euro p.p./ riduzione euro 5 minori da 8 a 18/gratuita per minori di 8 anni. a cui si deve aggiungere il Biglietto ingresso 5 euro. ridotto 2 euro, gratuito minori.

10 euro p.p./ riduzione euro 5 minori da 8 a 18/gratuita per minori di 8 anni. a cui si deve aggiungere il Biglietto ingresso 5 euro. ridotto 2 euro, gratuito minori. Organizzazione : Associazione Misenum – obbligatoria la prenotazione ai numeri 3477776690 (wapp) – 3286892886 oppure scrivere a misenum@libero.it indicando nome, numero di persone e un recapito telefonico per permetterci di comunicarvi eventuali cambiamenti di programma e attendere mail di conferma in caso contrario contattarci telefonicamente. Per la visita si consiglia di indossare scarpe comode, cappellino e portare una bottiglia d’acqua ( percorso in salita) La visita è annullata in caso di pioggia.

: – obbligatoria la prenotazione ai numeri 3477776690 (wapp) – 3286892886 oppure scrivere a misenum@libero.it indicando nome, numero di persone e un recapito telefonico per permetterci di comunicarvi eventuali cambiamenti di programma e attendere mail di conferma in caso contrario contattarci telefonicamente. Per la visita si consiglia di indossare scarpe comode, cappellino e portare una bottiglia d’acqua ( percorso in salita) La visita è annullata in caso di pioggia. Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall’Associazione Misenum

Lunedì 10 aprile – Pasquetta sul Sentiero dei Limoni

Fermatevi un momento, chiudete gli occhi e immaginate di passeggiare lungo un’antica stradina di campagna, con il sole che vi accarezza le guance e vi riscalda, mentre una leggera brezza di mare soffia tra gli alberi sprigionando un profumo meraviglioso, quello dello “Sfusato” di Amalfi. Lo “Sfusato” è il famoso limone coltivato in costiera: giallo come il sole, profumato come tutte le cose buone, allegro come un paesaggio di mare. In più, ha una storia bellissima che scopriremo insieme al mitico Frank Damiano, spirito libero, guida ambientale, naturalista appassionato. Visiteremo limoneti privati e gusteremo alla fine una limonata fresca di vero limone amalfitano! Difficoltà: Turistica/facile – a inizio sentiero ci sono circa 400 scalini a salire, poi il percorso si evolve tutto in piano e in discesa. Lunghezza: 2,5 km – Il tour termina a Minori da dove sarà possibile rientrare autonomamente a Maiori con una passeggiata di 500 metri sul Lungomare. Durata: 3,30 ore con le soste. I bambini sono i benvenuti ma devono essere abituati a camminare. Gli animali sono sempre bene accetti, ma possono esserci altri cani lungo il percorso. Indossare scarpe da trekking o da ginnastica a suola scolpita e portare acqua in abbondanza. I punti di ristoro sono i bar della zona, presenti all’inizio e alla fine del sentiero . Il tour viene condotto da una guida AIGAE

La visita è curata dall’Associazione Trentaremi cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : lunedì 10 aprile, ore 9.30 corso Reginna 65 davanti alle scale che portano alla Collegiata di Santa Maria a Mare, Maiori (SA)

: lunedì 10 aprile, ore 9.30 corso Reginna 65 davanti alle scale che portano alla Collegiata di Santa Maria a Mare, Maiori (SA) Contributo: 15€ ; 11-17 anni: 10€

15€ ; 11-17 anni: 10€ Organizzazione : Associazione Trentaremi – obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale campania@trentaremi.it

: – obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale campania@trentaremi.it Maggiori Informazioni e prenotazione obbligatoria dall’Associazione Trentaremi

