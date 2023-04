Mercatini di Pasqua a Napoli in Piazza Dante e in altri punti della città con street food, prodotti tipici e artigianali

In Piazza Dante il grande Mercato di Pasqua della Confesercenti e poi oltre 200 stand nel centro cittadino dalla zona di Toledo a Santa Chiara, dagli Orefici a Piazza Mercato: arrivano a Napoli i mercatini di Pasqua 2023

Dal 7 al 10 Aprile 2023 a Napoli, nella centralissima Piazza Dante di terrà il Mercato di Pasqua della Anva Confesercenti, il Mercato Europeo con tanto ottimo street food, prodotti tipici, birrifici artigianali e tanti altri ottimi prodotti. Una grande area di mercato nella piazza centrale di Napoli tutta dedicata alla enogastronomia e prodotti tipici con una zona street food, e tutta ad ingresso libero.

In Piazza Dante a Napoli l’area del Mercato Europeo di Anva Confesercenti sarà aperta nei giorni 7-8-9-10 Aprile 2023 dalle 10:00 alle 24:00 per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un Mercato ricco di prodotti tipici del territorio ed enogastronomia. Al Mercato Europeo di Anva Confesercenti in Piazza Dante ci saranno oltre 50 stand internazionali e tanto spazio anche per lo street food di qualità, con cucine on the road. Una zona dove si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo, sempre accompagnate dalle migliori birre artigianali – Una manifestazione organizzata da Anva e Confesercenti – informazioni Facebook – 379 184 7686

A Napoli anche altri mercatini per la Pasqua 2023 nel centro storico della città

A Napoli ci saranno anche altri giorni con tantissimi stand di artigianato e prodotti tipici, veri e propri mercatini per la Fiera di Pasqua 2023 che si svolgerà sul territorio delle Municipalità 1 e 2, il centro storico della città, fino al giorno 8 aprile 2023 con otre 170 stand.

I mercatini della Fiera di Pasqua 2023, si terranno in varie zone del centro città, con tanti stand che proporranno oggetti pasquali, di artigianato e artigianato artistico, ma anche buon cibo e prodotti tipici partenopei. I mercatini saranno aperti da mercoledì 5 a sabato 8 aprile 2023 dalle 8:00 alle 22:00 il mercoledì e poi fino a mezzanotte da giovedì al sabato.

I mercatini della Fiera di Pasqua 2023 si troveranno nel centro di Napoli, ed in particolare in via Diaz/Largo Berlinguer con 11 stand, in piazza Salvo D’Acquisto, lato Monumento con 18 stand e sempre a piazza Salvo D’Acquisto ma lato Pignasecca con 8 stand, in via Cervantes con 10 stand, e poi, sempre nel centro di Napoli anche in piazza Mercato, in piazzetta Casanova, in piazzetta Orefici, alle rampe San Marcellino, nel cortile di Santa Chiara e in altre zone della città. Giornate di grande festa a Napoli tra oggettistica e street food per napoletani e turisti che saranno nel periodo di Pasqua 2023 nel centro storico della Città.- Maggiori informazioni Fiera di Pasqua 2023 Napoli centro

