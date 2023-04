Alla Ricerca del Tesoro al Parco Sommerso della Gaiola a Napoli

Ph facebook CSI Gaiola Onlus

Una mattinata da non perdere per i bambini con le loro famiglie presso il Parco Sommerso della Gaiola Napoli alla scoperta della straordinaria natura del luogo ed alla ricerca del vero tesoro del Parco Sommerso

Il Tesoro del Parco Sommerso della Gaiola a Napoli

In occasione della Pasqua, venerdì 7 aprile 2023, alle 11, si terrà una speciale Ricerca del Tesoro presso la terrazza del CeRD – Centro Ricerca e Divulgazione del Parco Sommerso di Gaiola. Un bell’evento all’aria aperta immersi nella natura del Parco della Gaiola per tutti i bambini con le loro famiglie!

I bambini avranno la possibilità di trascorrere qualche ora di gioco all’aria aperta, immersi nella natura rigogliosa della Primavera al Parco Sommerso di Gaiola. Tra indovinelli, giochi di parole ed attività ludiche sugli animali e sulla vegetazione dell’area e sulla tutela e sostenibilità ambientale, i piccoli ospiti andranno alla scoperta della Natura del luogo, alla ricerca del vero tesoro del Parco Sommerso di Gaiola.

L’evento è organizzato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus cui ci si dovrà rivolgere per maggiori informazioni e prenotazioni.

Alla Ricerca del Tesoro al Parco della Gaiola: prezzi, orari e date

Quando: Venerdi’ 7 Aprile 2023, ore 11:00 – durata circa 1 h e 30 min

Dove: Terrazza del CeRD Centro Ricerca e Divulgazione del Parco Sommerso di Gaiola, accesso da Discesa Gaiola, Napoli

Prezzo biglietto: E' prevista una quota di 5€ a bambino partecipante

Contatti e informazioni: evento per bambini tra 6-11 anni accompagnati da adulti

Per info e prenotazioni Leggere attentamente informazioni per accesso e prenotazione obbligatoria online sul sito ufficiale Gaiola.Org

