La Straordinaria Processione del Venerdì Santo a Procida

Nella bellissima isola di Procida i riti della Settimana Santa di Procida sono sempre molto importanti e sentiti dalla popolazione con processioni con centinaia di figuranti tra grandi e bambini, seguiti dalle statue del Cristo Morto e dell’Addolorata. Quest’anno la domenica di Pasqua il Concerto della Banda Musicale

Anche il 6 e il 7 aprile 2023, giovedì e venerdì santo, saranno due giornate da non perdere sull’isola di Procida per due, oramai, storiche processioni.

Nel giorno di Giovedì Santo si svolgerà la suggestiva cerimonia dei confratelli dell’Arciconfraternita dei Bianchi in cui dodici confratelli, con veste bianca e cappuccio con una corona di spine, in pomeriggio si muovono in processione, detta degli “Apostoli” per le stette stradine dell’isola. La processione passa tra i Sepolcri allestiti in ogni chiesa dell’isola e Apostoli si fermano levandosi la corona di spine e cantano un suggestivo inno. E poi il venerdì tanti eventi.

La processione del Venerdì Santo a Procida

Il venerdì poi si tiene la Processione del Venerdì Santo che ha origini nel 1600 ad opera della Congrega dei Turchini con i partecipanti che si flagellavano nell’antico borgo medievale di Terra Murata. Nel tempo sono stati proibiti i riti cruenti e la processione è arrivata a noi estendendosi al resto dell’isola, fino a raggiungere la forma attuale.

La processione del venerdì non è mai simile a quella dell’anno precedente, anche se è svolta sullo stesso tema e sempre dai Turchini. Ogni anno ci sono una serie di Misteri a tema fisso, cioè statue e gruppi plastici uguali e poi i Misteri che variano. Il corteo inizia la mattina presto ed è aperto da un particolarissimo squillo di tromba seguito da tre colpi di tamburo e, in genere, alla processione partecipano circa centinaia di figuranti tra grandi e bambini, seguiti dalle statue del Cristo Morto e dell’Addolorata e dalla banda musicale che esegue le più famose marce funebri.

La sera del Venerdì Santo si svolge un altro corteo che riporta la statua del Cristo alla chiesa dell’Arciconfraternita dei Turchini con una suggestiva e commovente fiaccolata dei confratelli della congregazione dei Turchini.

Programma dei riti della settimana Santa 2023 a Procida

6 Aprile 2023 – Giovedì Santo – Santa messa nella cena del signore e Processione degli Apostoli

ore 18.00 – Santa Messa degli Apostoli con Lavanda dei piedi.

– Santa Messa degli Apostoli con Lavanda dei piedi. ore 19.30 – Corteo degli Apostoli a cura dell’Arciconfraternita dei bianchi.Partenza Santuario di San Giuseppe – Congrega dei Bianchi

Venerdì 7 aprile 2023 – Venerdì Santo

ore 5.00 – R osario, veglia e corteo del Cristo Morto e dell’Addolorata verso l’Abbazia di San Michele.

– R verso l’Abbazia di San Michele. ore 7.30 – Chiamata dei Misteri ed Inizio della Processione per le strade del centro storico tra Terra Murata, Salita Castello, Piazza dei Martiri, via San Rocco, via V. Emanuele, Piazza Repubblica, via Roma, e poi ritorno all’Abbazia per via Principe Umberto e Via Salita Castello.

per le strade del centro storico tra Terra Murata, Salita Castello, Piazza dei Martiri, via San Rocco, via V. Emanuele, Piazza Repubblica, via Roma, e poi ritorno all’Abbazia per via Principe Umberto e Via Salita Castello. Ore 20.00 – Solenne Fiaccolata con le statue del Cristo Morto e dell’Addolorata con Via Crucis dall’Abbazia di S.Michele alla Congrega dei Turchini per le strade dell’isola tra Terra Murata, Salita Castello, Piazza dei Martiri, via Principe Umberto, via V. Emanuele, via Marcello Scotti:

Domenica 7 aprile 2023 – Pasqua di Resurrezione

ore 21.00 – Concerto della Banda Musicale “Città di Procida” presso la chiesa di Santa Margherita Nuova

Maggiori informazioni – infoPoint Comune di Procida – 081 896 9048 – ore 9-14 dal Lun. al Sab.

