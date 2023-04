Concerto di Pasquetta gratis nel Duomo di Ravello, di fronte al mare della Costiera Amalfitana

Mattinata speciale il Lunedì In Albis a Ravello: uno speciale concerto gratuito della Fondazione Ravello per celebrare le festività pasquali in attesa dell’avvio dello straordinario Ravello Festival

Nella mattinata del Lunedì in Albis, il 10 aprile 2023, il giorno di Pasquetta, si terrà nel Duomo di Ravello uno speciale concerto gratuito organizzato dalla Fondazione Ravello per celebrare le festività pasquali in attesa del programma dello straordinario Ravello Festival 2023.

Il concerto si terrà alle 11.30 con la presenza dell’Orchestra e Coro del Teatro G. Verdi di Salerno che eseguirà il Magnificat e il Gloria di Antonio Vivaldi preceduti dalla Sinfonia per archi e basso continuo “Al Santo Sepolcro”. Uno straordinario evento ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto del Lunedì in Albis nel Duomo di Ravello

A dirigere l’Orchestra e Coro del Teatro G. Verdi di Salerno ci sarà George Petrou, uno dei più sensibili interpreti del repertorio Barocco che inaugura a Ravello i suoi impegni italiani dell’anno che lo vedranno protagonista al Rossini Opera Festival e al Teatro alla Scala. Il maestro greco dalla stagione 2021/22 è il nuovo direttore artistico del festival internazionale Händel-Festspiele di Göttingen, è direttore artistico dell’orchestra Armonia Atenea ed è direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Greca.

Soliste per l’appuntamento a ravello il contralto Francesca Ascioti e il soprano Daniela Cappiello. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sarà possibile seguire il concerto anche in streaming sulla piattaforma Belltron (link diretto: http://bit.ly/3G14fX7) www.ravellofestival.com

Programma dell’evento

Orchestra e Coro del Teatro G. Verdi di Salerno

Direttore George Petrou

Francesca Ascioti, contralto

Daniela Cappiello, soprano

Maestro del coro Francesco Aliberti

Antonio Vivaldi

Sinfonia per archi e basso continuo “Al Santo Sepolcro” RV 169

Magnificat per soli, coro e orchestra RV 611

Gloria per soli, coro e orchestra RV 589

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Maggiori Informazioni – Fondazione Ravello Festival

