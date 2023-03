A Gragnano la festa del Cioccolato con Area Food e Panuozzi Gragnanesi

Ph Facebook Feste del cioccolato nazionali

Grande festa nel centro di Nola con una nuova tappa in Campania della festa del cioccolato di Choco Italia, un tour che porta la dolcezza del cioccolato nelle più belle città d’Italia con un grande mercato itinerante del buon cioccolato artigianale. A Gragnano anche una fornita Area Food con tanto buon cibo Gragnanese

Da Venerdi 24 marzo a domenica 26 marzo 2023 grande festa a Gragnano, la capitale mondiale della Pasta dove, nella centralissima Via Quarantola arriva la bella festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour che avrà anche una speciale Area Food con le specialità Gragnanesi di Panuozzo e degustazioni degli ottimi vini locali e tanto altro buon cibo di strada.

Tre giorni di festa, dalle 10 a mezzanotte, nel centro di Gragnano con i tanti stand con le degustazioni di buon cioccolato artigianale di Choco Italia in Tour e anche una fornita Area Food con le specialità Gragnanesi di Panuozzo a cura di Associazione Pizza e Panuozzo, degustazioni vini gragnanesi con Associazione Vino Penisola Sorrentina Doc, il Cuzzetiello di Gragnano a cura di Pro Loco Gragnano, Menu’ dedicati e friggitoria con Osteria Sorrentino e i Commercianti Gragnanesi e tanto altro.

Una bella festa organizzata dall’Associazione Italia Eventi con varie associazioni della zona e il Comune e che sarà ad ingresso gratuito, presentendo le migliori produzioni di cioccolato artigianale da 7 regioni italiane e le specialità del buon street Food di Gragnano.

A Gragnano il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale e l’ottimo street Food



Choco Italia in tour è la fiera sarà sempre aperta fino alle 24 per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale. Anche a Gragnano ci sarà la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante e poi tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale .

A Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori e Maestri Cioccolattieri del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane e porteranno le loro bontà e le loro creazioni in finissimo Cioccolato provenienti da tutta Italia.

A Gragnano si troveranno, oltre a tanto buon cioccolato, anche:

Il Miglior Cioccolato Artigianale , le Creazioni in finissimo Cioccolato dei Maestri Cioccolattieri provenienti da tutta Italia, Dolci e Specialità Italiane in Cioccolato e Praline, Cremini, Torroni, Cioccolattini per tutti i gusti

Dolci e Specialità Italiane in Cioccolata Ma anche Lezioni di Cioccolato con Istituto Alberghiero “F. de Gennaro” di Vico Equense

con Istituto Alberghiero “F. de Gennaro” di Vico Equense Degustazioni Colombe Artigianali e Uova di Cioccolato a cura di Antonio Cascone de Giardini Dei Cesari

Non mancheranno tante specialità da varie regioni italiane tra cui dalla Campania dolci della tradizione partenopea, mostaccioli e tipicità irpine, cioccolato alla canapa, quello con le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento e tanto altro.

Animazione per bambini a Gragnano ma anche ai grandi

A Gragnano nei tre giorni non mancheranno spettacoli e snimazione per grandi e piccini con il TEATRO NAZIONALE DEI BURATTINI di Mauro Apicella e poi Giocoleria , Spettacolo del Fuoco Fire Show, Magia, Spettacoli di bolle Circus con i fantastici Artisti Distratti di Rossella De Vivo. Nelle serate tanta Musica Popolare con le Tamorre Pimontesi e poi, sono previsti per l’occasione anche spettacoli itineranti di animazione per grandi e piccini.

Choco Italia in tour sarà aperto in Via Quarantola a Gragnano tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito.

Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi: 338 6157844 – 375 564 3840

