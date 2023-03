Festa del Papà a Carditello: 2 giorni speciali con voli in mongolfiera e altri eventi

Ph facebook Volare sull'Arte

Weekend speciale nel sito borbonico di Carditello con due giornate da non perdere dedicate ai papà e ai loro piccoli con i voli in mongolfiera ed altre esperienze da vivere assieme

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 fine settimana dedicato alla festa del Papà nel sito borbonico di Carditello vicino Caserta: a Carditello si festeggerà insieme una delle giornate preferite dai più piccini. Si potrà vivere l’esperienza delle visite accompagnate, dei voli in mongolfiera con Volare sull’Arte e di un entusiasmante pic-nic insieme a tutta la famiglia. E poi non mancheranno letture e laboratori per vivere insieme ai bambini la gioia di stare insieme.

Due giornate speciali nella reggia Borbonica: il programma

Un weekend particolare con due giornate speciali sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 per festeggiare la festa del Papà in maniera particolare. Per un caffè o una tisana calda, ci sarà sempre ad accoglierVi il Bistrot Carditello.

Sabato 18 marzo 2023

Visite accompagnate – Ore 15/16 –Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org

–Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie – Prenotazione consigliata – 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org Visite in Mongolfiera – Ore 15,30/18 –a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – voli vincolati- a pagamento – info Cell. 348 8036204

Domenica 19 febbraio 2023

Visite in Mongolfiera – Ore 9,30/12,30 –a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – voli vincolati- a pagamento – info Cell. 348 8036204

– –a cura di Volare sull’Arte – Attività soggetta a condizioni meteo – voli vincolati- a pagamento – info Cell. 348 8036204 Festa del Papà – Ore 11 – Letture e laboratori creativi a cura di FDA Event Creator – per info e costi 347- 3914 519

Ore 11 – Letture e laboratori creativi a cura di FDA Event Creator – per info e costi 347- 3914 519 Area Pic nic – 11-16 Prenotazione obbligatoria

– 11-16 Prenotazione obbligatoria Visite accompagnate Carditello Experience – Ore 11.30 – 12.30 e 15-16 (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) –Prenotazione consigliata – 379 2981223

Prezzi Ingresso al sito di Carditello

Area accoglienza (solo Bistrot) 2 euro

Area Museale – visite accompagnate (Cappella Reale, Fontane, Galoppatoio, Meridiane e Scuderie) 3 euro

Area Pic nic – tavolo max da 8 persone – 20 euro

Per le altre attività contattare gli organizzatori

Maggiori informazioni sui voli in mongolfiera a Carditello

Pagina Facebook Ufficiale – sito borbonico di Carditello

Web ufficiale – sito borbonico di Carditello

Maggiori informazioni e prenotazioni Cell. 379 2981223

