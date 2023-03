4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 17 al 19 marzo 2023

Ph Lapis Museum

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 17 al 19 marzo 2023 ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – Lo straordinario percorso sotterraneo del LAPIS Museum nel Centro Antico di Napoli

La primavera è ormai alle porte e non c’è momento migliore per scoprire le bellezze della città. Per i napoletani in giro per le strade di Napoli e per i turisti alla ricerca di un’esperienza unica, il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è una delle attrazioni inedite di Via dei Tribunali. Il LAPIS Museum si trova nel cuore del centro storico di Napoli e offre ai visitatori la possibilità di esplorare un itinerario di oltre 2000 anni, risalente all’epoca greco-romana. Il percorso si estende per circa un chilometro e attraversa un suggestivo sistema di cavità, cunicoli e cisterne di raccolta dell’acqua, cui da qualche tempo è stata restituita l’originaria funzione. Una visita che farà scoprire come gli antichi romani hanno costruito il sistema acquedottistico di Napoli, in funzione fino agli inizi del XX secolo, e come l’acqua è stata gestita in città nei secoli. Lungo il percorso sarà possibile ammirare antiche cisterne d’acqua, pozzi di ventilazione, e resti di muri e pavimenti originali di abitazioni bombardate e molto altro. Nel corso dei secoli, questi ambienti sotterranei sono stati utilizzati come rifugio durante la Seconda guerra mondiale. Un’immersione nella storia di Napoli alla scoperta di aneddoti e curiosità interessanti e inedite sulla città stessa.

Per visitare il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è consigliabile la prenotazione soprattutto a ridosso di weekend, festivi e ponti. È possibile prenotare al numero 081 19230565 dalle ore 10.00 alle 14.00 (ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp), oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com indicando il giorno e l’orario di preferenza, il numero di persone e un nominativo di riferimento. E per chi preferisce acquistare direttamente on-line può farlo sul sito www.lapismuseum.com. Consigliate le scarpe comode, per vivere un’esperienza unica che non si dimentica facilmente.

La visita è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.
Contributo : Visita normale con Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l'orario di preferenza.info@lapismuseum.com Lapis Museum sito ufficiale

: Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sul numero sempre attivo) prenotazioni anche via mail indicando nome, il numero di persone, il giorno e l’orario di preferenza.info@lapismuseum.com Maggiori Informazioni: Museo dell’Acqua e Decumano sotterraneo

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo – Artemisia Gentileschi alle Gallerie d’Italia

Ultimi appuntamenti con la mostra di Artemisia che termina il 19 marzo senza possibilità di proroga. Una visita guidata da non perdere a Napoli a Palazzo Piacentini, alla mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. Il Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo e si trova ora nella veccia sede del Banco di Napoli di via Toledo. L’esposizione racconta quella che è stata la vita professionale il privata vissuta da Artemisia a Napoli dimostrando come fosse stimata in capitale al punto di aprire una propria bottega molto fiorente interagendo e collaborando con i migliori artisti locali quali Massimo Stanzione Onofrio Palumbo e Bernardo Cavallino. La Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli sarà a Palazzo Piacentini fino al 19 marzo 2023. Eccezionalmente nel Weekend le gallerie d’Italia saranno aperte fino alle 22.

L’evento è curato dal Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sulla visita

Appuntamento : – venerdì pomeriggio- sabato mattina e pomeriggio- domenica mattina ingresso gallerie d’Italia via Toledo 177 orari su pagina info Megaride

Contributo : 12 euro a persona + costi ingresso Gallerie d'Italia 7€ (o gratis x correntisti o dipendenti Intesa)

Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell'evento

: – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell’evento Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Aperta tutti i giorni – La Chiesa di Santa Luciella ai Librai quella del teschio con le orecchie

Santa Luciella è una piccola chiesa nel cuore del centro antico di Napoli, situata nel vicolo di Santa Luciella che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno. La chiesa fu fondata poco prima del 1327 da Bartolomeo di Capua, giureconsulto e consigliere politico di Carlo II d’Angiò e di Roberto I nonché committente di alcuni importanti portali gotici per S. Lorenzo Maggiore e S. Domenico Maggiore e fondatore nel 1314 della chiesa di San Maria di Montevergine. Presa poi in custodia dai pipernieri, antichi artisti che scolpivano le pietre dure con scalpello e martello, e temendo che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi, iniziarono a venerare Santa Lucia, la protettrice della vista, decidendo, dunque, di dedicarle questo luogo. Nel 18°sec fu oggetto di un sostanziale rimaneggiamento e nel 1748 divenne sede dell’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione SS. Gioacchino e Carlo Borromeo. Nei sotterranei della Chiesa é conservato il famoso teschio con le orecchie, simbolo del culto delle anime del purgatorio a Napoli. Santa Luciella, abbandonata da più di 30 anni, è stata riaperta grazie alla tenacia ed al lavoro dell’Associazione Respiriamo Arte nel 2019.

L’evento è a cura dell’Associazione Respiriamo Arte a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – La chiesa è visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:00 in vico Santa Luciella 5 Napoli (strada che collega San Biagio dei Librai a San Gregorio Armeno.)

Contributo : visita accompagnata 5 euro

Organizzazione : Associazione Respiriamo Arte – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045

: – Info respiriamoarte@gmail.com / 3314209045 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale

Sabato 18 – domenica 19 marzo – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9:00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

