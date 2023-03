Mixed By Erry Reload: DjSet al Teatro Bellini di Napoli con Erry “originale”

Una serata speciale a Napoli al Teatro Bellini con la bella musica di Erry che sarà eccezionalmente alla consolle per farci scatenare con la sua musica anni 80. Dj set by Erry “originale”

Giovedì 16 marzo 2023 alle ore 21,30 una serata speciale a Napoli al Teatro Bellini dove si terrà l’evento Mixed By Erry Reload con tanta musica dal vivo con il Dj set by Erry “originale”. Una bella serata danzante nel grande teatro di Napoli, un viaggio musicale negli strepitosi anni ’80, con l’unica vera serata Mixed by Erry con Dj set by Erry e Dress code 80s.

Mixed By Erry Reload: si balla tutti nel grande Teatro Bellini

La serata speciale, organizzata da Mixed by Erry Event si terrà nella splendida cornice del Teatro Bellini e inizia alle ore 20.00 con la presentazione del libro Mixed by Erry. La storia dei Fratelli Frattasio di Simona Frasca, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Poi, dalle 21.30 parte la speciale serata con Dj Set che ci farà fare un favoloso viaggio musicale negli strepitosi anni ’80, nella splendida cornice del Teatro Bellini. Alla serata Mixed By Erry Reload ci sarà solo tanta musica dal vivo con il Dj set by Erry “originale” e con Dj Cerchietto.

“Io volevo solo fare il Dj…”- unica serata originale Mixed by Erry: fai attenzione alle imitazioni

Costo del biglietto 17€ – Posti numerati – che si potranno acquistare al botteghino oppure online.

