Eventi a Napoli da non perdere durante la settimana dal 13 al 18 marzo 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023

A Napoli la rassegna gratuita “I venerdì de La Birreria” con musica, cabaret

Dal 10 al 24 marzo 2024 si terrà a Napoli una rassegna gratuita di musica e cabaret che, il venerdì sera, presenterà incontri e spettacoli gratuiti con artisti campani nei grandi spazi del “Centro Commerciale La Birreria” di Miano. Venerdì 17 marzo 2023 – incontro con i protagonisti di Made in Sud con i comici Mino Abbacuccio e la divertentissima coppia degli Arteteca “I venerdì de La Birreria”

Laboratori gratuiti di disegno in Villa Floridiana

A Napoli, nel Museo duca di Martina nella bella villa Floridiana del Vomero, ogni terzo sabato del mese e fino ad aprile 2023, si terranno dei laboratori gratuiti di disegno a cura di Maria Pia Daidone, docente di disegno. L’appuntamento è alla biglietteria del museo alle ore 9.45 del giorno dell’incontro. Prossima sabato 18 marzo 2023 Laboratori di disegno

Cinque donne per la storia di Napoli: incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia

Fino al 9 maggio 2023 si terranno degli interessanti incontri gratuiti alle Gallerie d’Italia di Napoli, collegati alla mostra Artemisia Gentileschi. Incontri collaterali dedicati a donne che hanno raggiunto un ruolo importante nelle epoche in cui sono vissute. 21 marzo MARIA FRANCESCA DELLE CINQUE PIAGHE Cinque donne per la storia di Napoli

Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Fino all’inizio di maggio 2023 una bella rassegna musicale gratuita nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore in via Duomo con cinque concerti in programma – prossimo: sabato 18 marzo 2023 – Raffaello Converso,. “Forcella in musica”

Omaggio al regista Francesco Rosi a Napoli con proiezione gratuita di film

Fino al 20 marzo 2023 a Napoli, presso la Fondazione Eduardo De Filippo, ci sarà una rassegna di film, ad ingresso gratuito, per rendere omaggio al grande Francesco Rosi, regista e sceneggiatore italiano, che nacque a Napoli nel 1922 e morì a Roma nel 2015.Prossimo 13 marzo Filumena Marturano; Film gratuiti di Francesco Rosi

Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale 6 marzo 2023 – Le suggestioni di arie e romanze (Keith Goodman/pianoforte; Maurizio Esposito/ baritono) . Festival del Barocco Napoletano

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Riprenderanno da venerdì 3 marzo 2023, con un bel programma che arriva fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimo 17 marzo – Violoncelliade – Luca Signorini e i violoncellisti del Conservatorio San Pietro a Majella Concerti gratuiti al Conservatorio

Mostra gratuita con 12 capolavori del Barocco Italiano nel Tribunale di Napoli

Fino al 15 marzo nel Palazzo di Giustizia di Napoli, al Centro Direzionale, sarà visitabile gratuitamente la mostra “Giustizia e Bellezza – Drammaturgia del Diritto nella Pittura Barocca” con 12 capolavori del Barocco Italiano. Mostra gratuita

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria. Prossimo giovedì 16 – Il MANN in Giappone: le mostre internazionali per la conoscenza e la diffusione del patrimonio archeologico – di Rosaria Ciardiello Incontri di Archeologia al Mann

Su RAI 1 la 2^ stagione del Commissario Ricciardi” la trama della 1 e 2 puntata

Inizierà lunedì 6 marzo 2023 in Tv su Rai 1 in prima serata, la prima delle quattro puntate della seconda serie de “Il Commissario Ricciardi” ispirata ai romanzi di De Giovanni. la trama della 1 puntata Il Commissario Ricciardi 2.- trama 1 puntata – la trama della 2 puntata

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Resta con me, la serie tv Rai tutta girata a Napoli: la quarta puntata del 12 marzo 2023

Grande successo e oltre 3,5 milioni di persone che hanno visto la terza puntata puntate di “Resta con me”, la nuova e avvincente serie TV tutta girata nel capoluogo partenopeo. E domenica 12 marzo 2023 su RAI 1 in prima serata, ci sarà la quarta ed attesa puntata. Resta con me, quarta puntata

Eventi a pagamento nella settimana lunedì 13 a sabato 18 marzo 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Il Teatro di San Carlo presenta il Macbetch di Giuseppe Verdi al Politeama

Dal 9 al 18 Marzo 2023 la grande opera di Giuseppe Verdi, il Macbeth, ispirata all’omonimo dramma shakesperiano andrà in scena, a cura del Teatro di San Carlo di Napoli, presso il Teatro Politeama di via Monte di Dio per i lavori in corso nella grande sala del Massimo napoletano. il Macbetch di Giuseppe Verdi al Politeama

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimo – 18 marzo Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. Il Teatro dei Piccoli

Altre cose da fare a Napoli in settimana

“La Collina Gentile”, passeggiate, visite lungo la collina di Capodimonte

Dal 4 marzo e al 1° aprile 2023 durante i 5 weekend del mese si terranno a Napoli tanti eventi per la Kermesse “La Collina Gentile”, un bell’evento lungo la collina di Capodimonte per riscoprire la bellezza del paesaggio e dell’arte. Prossime Sabato 18 marzo. DAL PURGATORIO SALENDO VERSO IL PARADISIELLO – Sabato 18 Marzo. BENTORNATA PRIMAVERA “La Collina Gentile”

Programma del Cineforum Arci Movie con grandi film e incontri con i registi

Grandi film a 5 euro per il ritorno per lo storico Cineforum Arci Movie che si tiene dal 1990 e che anche quest’anno sarà al cinema Pierrot di Ponticelli. Proiezioni il martedì e il mercoledì Cineforum Arci Movie

Ritorna a Napoli Montagskino, i film tedeschi del lunedì

Ritorna a Napoli fino ad aprile 2023 l’interessante rassegna sul cinema e sui film tedeschi organizzata dal Goethe-Institut Neapel, l’istituto di lingua e cultura tedesco di Napoli. Prossimo lunedì 13 marzo A Napoli Montagskino

“Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Prossimo 17 MARZO – CIPRIA – di Giovanni Piperno interverrà il regista Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

“Marefuori” la fiction girata a Napoli a febbraio in TV: prima su Rai Play e poi su RAI 2

Ritorna “Marefuori”, per la sua terza stagione, “Marefuori” potrà essere vista sin dal 1 febbraio 2023 sulla piattaforma di RaiPlay e poi il 15 febbraio 2023 arriverà in prima serata su Rai2. “Marefuori” la fiction girata a Napoli. “Marefuori”

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Gli Spagnoli a Napoli. La grande mostra al Museo di Capodimonte

Dal 13 marzo al 25 giugno 2023 a Napoli, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, una interessantissima mostra dal titolo “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” organizzata dal Museo di Capodimonte in partenariato con il Museo del Prado di Madrid. Visibile anche, dopo 400 anni, la Madonna del pesce di Raffaello. Gli Spagnoli a Napoli

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”

Dal 4 marzo al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. viaggio nel mondo di Lucio Dalla

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 10 aprile. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito dal 2 gennaio al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata a marzo nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

