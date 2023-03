Arriva Partenoplay, il Festival del gioco per tutti a Città della Scienza a Napoli

Per due giorni i visitatori di Città della Scienza a Napoli potranno accedere liberamente a tutte le attività di Partenoplay il Festival del gioco per tutti un evento del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli

Sabato 11 e domenica 12 Marzo 2023 a Napoli si terrà Partenoplay – Festival del gioco per tutti nel Centro Congressi di Città della Scienza. Partenoplay è un evento del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli, e prevede l’accesso gratuito a tutte le attività previste per tutti i visitatori di Città della Scienza.

Pertanto nei giorni 11 e 12 marzo i visitatori del Science Centre potranno accedere liberamente ai giochi e ai laboratori siti nelle aree aperte di Città della Scienza. Le attività e i laboratori di Partenoplay si svolgeranno all’interno del Centro Congressi e saranno fruibili per i visitatori dello Science Centre ad orari definiti e in base alle capienze totali. Tutte le informazioni si riceveranno all’infopoint di Corporea.

Partenoplay è un evento del progetto Una città per Giocare del Comune di Napoli realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e la Fondazione Idis – Città della Scienza.

Un programma ricco di attività di gioco, atelier, spettacoli e formazione aperto a tutti tramite il form di prenotazione a cui si accede dai siti ufficiali di Partenoplay e di Una città per Giocare. Le attività sono tutte gratuite, per chi accede a Città della Scienza e al coperto, nel Centro Congressi di Città della Scienza. Una versione aggiornata e in continua evoluzione del Programma del Festival può essere trovata su questo sito alla pagina: Programma di Partenoplay.

L’ingresso allo SCIENCE CENTRE di Città della scienza costa Adulti € 10,00 o Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00.

