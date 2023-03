Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 marzo 2023

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 10 al 12 marzo 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Ritorna ‘A Fest du Puorc’ nel beneventano: il “Porcus Festival” a Puglianiello

A Puglianello, in provincia di Benevento, ritorna nei giorni che vanno da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023 la grande festa del buon maiale della zona che quest’anno si chiamerà “Porcus Festival” e che fino a qualche tempo fa veniva chiamata ‘A Fest du Puorc’. Nei tre giorni di festa previsti stand gastronomici ma anche spettacoli musicali, balli di gruppo e musica popolare. Il vecchio nome dell’evento, ‘A Fest du Puorc’, rispecchiava l’anima popolare della festa che sarà sostituita da un “Porcus Festival” che lascerà intatte le radici della tradizione gastronomica contadina dell’evento e che proporrà sempre ottimi piatti a base di maiale preparato in vari modi. Informazioni Porcus Festival” a Puglianiello

A Nola la festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour

Da giovedì 9 a domenica 12 marzo 2023 a Nola in Piazza Duomo arriva la bella festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour. Dalle 10 a mezzanotte, per quattro giorni, nella centralissima Piazza Duomo, ci saranno tanti stand con degustazioni di buon cioccolato artigianale e tanto altro. Anche a Nola ci sarà la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante e poi tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale. A Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori e Maestri Cioccolattieri del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane e porteranno le loro bontà e le loro creazioni in finissimo Cioccolato provenienti da tutta Italia. Non mancheranno tante specialità da varie regioni italiane tra cui dalla Campania dolci della tradizione partenopea, mostaccioli e tipicità irpine, cioccolato alla canapa, quello con le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento e tanto altro. E poi tanto cioccolato e specialità dalla Toscana, dall’Umbria, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia con e dalla Sardegna Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi:

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

International Street Food Festival a Pontecagnano – Da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023 a Pontecagnano – Faiano, vicino Salerno, arriva il grande tour gastronomico dell’International Street Food Festival. Nel parcheggio Centola (Area mercato) di Pontecagnano – Faiano, si terrà l’International Street Food Festival con ingresso gratuito, con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale. Tre giorni dedicati alla degustazione e valorizzazione del food & beverage italiano e internazionale di strada con ingresso gratuito all’area dell’evento. Gli orari 10 Marzo dalle 18:00 mentre 11 e 12 Marzo dalle 12:00 alle 24:00. Maggiori informazioni – International Street Food Festival Pontecagnano Evento facebook

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Marzo 2023i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Al Vomero chiude il mercatino al Collana e apre a Piazza Muzi ed alla metro a San Giacomo dei CApri. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli a Marzo 2023

