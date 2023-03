Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 10 al 13 marzo 2023

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana, con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche dal 10 al 13 marzo 2023 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Gli eventi da non perdere nel weekend dal 10 al 13 marzo 2023

Gli Spagnoli a Napoli. La grande mostra al Museo di Capodimonte

Dal 13 marzo al 25 giugno 2023 a Napoli, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, una interessantissima mostra dal titolo “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” organizzata dal Museo di Capodimonte in partenariato con il Museo del Prado di Madrid. Visibile anche, dopo 400 anni, la Madonna del pesce di Raffaello. Gli Spagnoli a Napoli

Viaggio nella Storia del Regno di Napoli: spettacolo itinerante alla Reggia di Portici

Domenica 12 marzo 2023, alle ore 17.15 e alle ore 19.00, ci sarà una nuova rappresentazione dello spettacolo itinerante, in costume d’epoca, “La reggia di Portici – Viaggio nella storia del regno di Napoli, da Carlo a Ferdinando II.”

Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Galleria Borbonica di Napoli

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 21.30 nei meandri della splendida Galleria Borbonica di Napoli si terrà un concerto della Quartieri Jazz di Mario Romano, e una visita guidata alla Galleria. Concerto Jazz nella Galleria Borbonica

Jazz a Villa Bruno tra le bellezze del Miglio d’Oro

Domenica 12 marzo 2023, alle 18, ci sarà un’apertura straordinaria della bellissima Villa Bruno, un’antica dimora del Miglio d’Oro a S. Giorgio a Cremano, per l’evento ‘Jazz a Villa Bruno’. Una serata veramente speciale con Jazz e Vino che sarà ospitata nell’antica dimora. Jazz a Villa Bruno

Al Teatro Mercadante di Napoli il Cyrano De Bergerac secondo Arturo Cirillo

Fino a domenica 12 marzo 2023 al Teatro Mercadante di Napoli ci sarà sulle scene il Cyrano De Bergerac con il particolare e acclamato allestimento di Arturo Cirillo che trasforma il classico di Rostand in un musical con cilindro, piume e paillettes per uno spettacolo speciale, visionario e poetico. il Cyrano De Bergerac

Aperitivi a Regola d’Arte: aperitivo e visita guidata nei luoghi più belli di Napoli

Tornano gli Aperitivi a Regola d’Arte di Wander Naples with Anna, una serie di appuntamenti imperdibili per scoprire i luoghi più significativi e suggestivi della nostra città, accompagnati da brave Guide Turistiche. Gli appuntamenti prevedono anche un simpatico aperitivo offerto nei migliori cafè-bistrot in città. Prossimo Luoghi di Partenope – 12 Marzo 2023. Aperitivi a Regola d’Arte

La stagione dei Concerti nella Villa Floridiana a Napoli

Continuano, anche per il 2023, i concerti in Floridiana a cura dell’associazione musicale Golfo Mistico con eventi di domenica mattina nel Salone delle feste del Museo Duca di Martina. Nel prezzo del biglietto anche l’ingresso allo splendido museo. Prossimo 12 marzo “Concerti in Floridiana“.

Visite guidate tematiche straordinarie al Museo di Capodimonte a Napoli

Da gennaio a marzo 2023 presso il Museo di Capodimonte a Napoli si terranno delle visite tematiche straordinarie per conoscere e scoprire le collezioni del Museo. Prossima Festa della Donna – 11 Marzo 2023 Visite guidate a Capodimonte

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Riprenderanno da venerdì 3 marzo 2023, con un bel programma che arriva fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana alle ore 18.00. Concerti gratuiti al Conservatorio

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”

Dal 4 marzo al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. viaggio nel mondo di Lucio Dalla

I grandi concerti Jazz arrivano a Napoli con Vomero Suona

Fabrizio Bosso, Enrico Rava e Francesco Bearzatti sono solo tre dei grandi nomi del Jazz Italiano che si esibiranno a Napoli nei prossimi giorni, tra l’11 febbraio e l’11 marzo 2023 per la rassegna Vomero Suona. Prossimo ENRICO RAVA MEETS LANZONI TRIO – Sabato 11 Marzo 2023 Vomero Suona

Omaggio al regista Francesco Rosi a Napoli con proiezione gratuita di film

Fino al 20 marzo 2023 a Napoli, presso la Fondazione Eduardo De Filippo, ci sarà una rassegna di film, ad ingresso gratuito, per rendere omaggio al grande Francesco Rosi, regista e sceneggiatore italiano, che nacque a Napoli nel 1922 e morì a Roma nel 2015.Prossimo 06 marzo Le Voci di Dentro. Film gratuiti di Francesco Rosi

Marefuori 3 la serie TV girata a Napoli su RAI 2: cosa succede nella puntata dell’8 marzo 2023

Grande successo su RAI 2 anche per la terza stagione di Marefuori la fiction TV girata a Napoli che ha già riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica. Cosa succede nella puntata di mercoledì 8 marzo.

Stand Up Comedy: al Teatro Nuovo la rassegna sulla nuova comicità

Al Teatro Nuovo di Via Montecalvario, 16 a Napoli si sta svolgendo Stand Up Comedy 2023, la divertente rassegna che presenta, tra febbraio e aprile, alcuni degli stand up comedians più interessanti Eleazaro Rossi – giovedì 2 marzo 2023 Stand Up Comedy

Biagio Izzo al Teatro Augusteo con “Balcone a 3 piazze”

Una divertente commedia degli equivoci dal 3 al12 marzo 2023 con Biagio Izzo a Napoli al teatro Augusteo. Un nuovo spettacolo dal titolo “Balcone a 3 piazze” scritto da Mirko Setaro e Francesco Velonà, “Balcone a 3 piazze”

“La Collina Gentile”, passeggiate, visite lungo la collina di Capodimonte

Dal 4 marzo e al 1° aprile 2023 durante i 5 weekend del mese si terranno a Napoli tanti eventi per la Kermesse “La Collina Gentile”, un bell’evento lungo la collina di Capodimonte per riscoprire la bellezza del paesaggio e dell’arte. Prossime 4 e 5 marzo ’23 La Collina gentile

Arte, cultura e solidarietà. Visite guidate solidali ai tesori di Napoli

A Napoli un nuovo ciclo di appuntamenti per visitare alcuni dei luoghi più belli della città e sostenere le associazioni del volontariato. 3 visite guidate a tre luoghi straordinari il ricavato andrà devoluto alle équipe sanitarie della Fondazione ANT. Prossima 15 marzo Lo straordinario percorso sotterraneo del “Lapis Museum”, nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, con le antiche cisterne greco-romane, il Museo dell’Acqua e il Decumano Sommerso Arte, cultura e solidarietà.

“Pignatelli in jazz” i grandi concerti jazz nella splendida Villa Pignatelli a Napoli

Da Domenica 5 al 26 Marzo 2023 nella splendida Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli inizia la V Edizione di “Pignatelli in Jazz 2023”, il bel festival ideato e diretto da Emilia Zamuner. Prossimo concerto Domenica 12 marzo. “Pignatelli in jazz”

Le figure leggendarie napoletane: da ‘O Munaciello a la Bella ‘Mbriana

Le figure leggendarie a Napoli sono tante, ma ve ne proponiamo le quattro più conosciute insieme al creator digitale Effe_pad. È proprio quando si pensa di conoscere tutto ormai di Napoli che invece ne scopriamo un nuovo aspetto, a volte persino misterioso ed inquietante. Le figure leggendarie napoletane

Mostra gratuita con 12 capolavori del Barocco Italiano nel Tribunale di Napoli

Fino al 15 marzo nel Palazzo di Giustizia di Napoli, al Centro Direzionale, sarà visitabile gratuitamente la mostra “Giustizia e Bellezza – Drammaturgia del Diritto nella Pittura Barocca” con 12 capolavori del Barocco Italiano. Mostra gratuita

Programma del Cineforum Arci Movie con grandi film e incontri con i registi

Grandi film a 5 euro per il ritorno per lo storico Cineforum Arci Movie che si tiene dal 1990 e che anche quest’anno sarà al cinema Pierrot di Ponticelli. Proiezioni il martedì e il mercoledì Cineforum Arci Movie

Les Sylphides e Napoli: “Il Balletto romantico” del Teatro di San Carlo a Napoli al Politeama

Due celebri balletti in una sola serata per “Il Balletto romantico dal 21 febbraio al 28 marzo 2023 tcon gli Étoiles, i Solisti e il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli. Il Balletto del San Carlo

Passeggiate Archeologiche tra Napoli e i siti della zona vesuviana

Tra il 5 marzo e il 4 giugno si terranno una serie di particolari “Passeggiate Archeologiche” da non perdere sia per adulti che per bambini e le loro famiglie per conoscere le bellezze del MANN e dei siti archeologici della zona vesuviana. Passeggiate Archeologiche

Ritorna a Napoli Montagskino, i film tedeschi del lunedì

Ritorna a Napoli fino ad aprile 2023 l’interessante rassegna sul cinema e sui film tedeschi organizzata dal Goethe-Institut Neapel, l’istituto di lingua e cultura tedesco di Napoli. Prossimo lunedì 13 marzo 2023 – Toubab A Napoli Montagskino

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

I 70 anni di Massimo Troisi: un ricordo del grande artista

Massimo Troisi oggi avrebbe compiuto 70 anni perché era nato a San Giorgio a Cremano, a due passi da Napoli, il 19 febbraio 1953. Grande attore e grande comico Massimo Troisi era anche un regista, sceneggiatore, cabarettista e un poeta che ha lasciato un bel ricordo nel cuore di tutti. I 70 anni di Massimo Troisi

Il “That’s Napoli Live Show” arriva al Teatro Augusteo di Napoli

Andra in scena al Teatro Augusteo di Napoli il giorno 29 marzo 2023 alle ore 21:00 lo straordinario spettacolo del “That’s Napoli Live Show” ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Un bell’evento da non perdere dove la canzone napoletana classica incontra le sonorità del linguaggio pop-dance internazionale “That’s Napoli Live Show”

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì fino al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria.Prossimo giovedì 9 – L’acqua nell’immaginario degli antichi – di Rossana Valenti Incontri di Archeologia al Mann

Giorgia in concerto al Teatro San Carlo di Napoli e al Palasele di Eboli

Doppia esibizione di Giorgia in Campania: prima a maggio al Teatro San Carlo di Napoli nell’ambito di un grande tour nei più prestigiosi teatri lirici italiani e poi, a dicembre, nei grandi spazi del Palasele di Eboli sempre con il suo tour “Blu Live”. Giorgia in concerto

Il Teatro cerca Casa: al via gli spettacoli teatrali nei salotti delle case napoletane

a Napoli gli spettacoli della nuova stagione de Il Teatro Cerca Casa, l’originale evento che propone spettacoli itineranti negli appartamenti privati. 15 nuovi spettacoli, 5 eventi e 4 ritorni. Gli spettacoli fino ad Aprile 2023 Il Teatro cerca Casa

Gli spettacoli del Teatro di San Carlo di Marzo al Teatro Politeama di Napoli

Anche per il mese di febbraio continuano i restauri al Teatro di San Carlo di Napoli ma la stagione continua, anche per questo mese, nel Teatro Politeama. Dal 21 Febbraio al 28 Marzo 2023 – Danza – Il Balletto Romantico: Napoli/ Les Sylphides Gli spettacoli del Teatro di San Carlo

“Marefuori” la fiction girata a Napoli a febbraio in TV: prima su Rai Play e poi su RAI 2

Ritorna “Marefuori”, per la sua terza stagione, “Marefuori” potrà essere vista sin dal 1 febbraio 2023 sulla piattaforma di RaiPlay e poi il 15 febbraio 2023 arriverà in prima serata su Rai2. “Marefuori” la fiction girata a Napoli. “Marefuori”

Resta con me, la serie tv Rai tutta made in Naples

Grande successo anche per quest’altra bella serie televisiva tutta girata a Napoli che viene trasmessa la domenica sera su RAI 1 in prima serata. Le anticipazione della terza puntata che andrà in onda domenica 5 marzo 2023 “La terza puntata di Resta con me” La seconda puntata di Resta con Me

Due voli al giorno questa estate sulla tratta da Napoli a New York della United Airlines

In estate un collegamento stagionale giornaliero con due voli al giorno che in solo 9 ore porteranno da Napoli Capodichino allo scalo di Newark. Voli United Airlines per New York

Su RAI 1 la 2^ stagione del Commissario Ricciardi” la trama della 1 puntata

Inizierà lunedì 6 marzo 2023 in Tv su Rai 1 in prima serata, la prima delle quattro puntate della seconda serie de “Il Commissario Ricciardi” ispirata ai romanzi di De Giovanni. la trama della 1 puntata Il Commissario Ricciardi 2. la 1 puntata

Ritorna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

Starbucks apre a Napoli? Ecco le indiscrezioni e le condizioni

Starbucks lancia la sfida di aprire la sua prima caffetteria nella patria del caffè , nella gloriosa Galleria Umberto I, ma ci sono condizioni importanti da soddisfare La notizia dell’apertura di una sede di Starbucks a Napoli ha suscitato un gran dibattito tra i napoletani e gli appassionati di caffè. Starbucks apre a Napoli?

I migliori eventi, gratuiti e non, a Napoli durante la settimana dal 6 all’11 marzo 2023

Anche durante la settimana dal 6 all’11 marzo si terranno sempre tanti eventi a Napoli, gratuiti e non. Di seguito una selezione di quelli più interessanti Eventi a Napoli dal 6 all’11 marzo

Il Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Dal 16 gennaio 2023 fino a maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale di Napoli. Festival del Barocco Napoletano

A Napoli una scalinata sul lungomare intitolata a Lucio Dalla

Intitolate a Lucio Dalla le scale che da via Partenope portano al mare, nelle vicinanze del Circolo Canottieri Savoia dove Dalla ormeggiava la propria barca quando veniva in città dal mare. E il Circolo Savoia il 4 marzo 2023, per ricordare gli 80 anni di Dalla, farà una grande festa. una scalinata sul lungomare a Lucio Dalla

Le piste di Pattinaggio da non perdere a Napoli e in Campania

A Napoli e in Campania con ancora tante piste di pattinaggio, anche sul ghiaccio, da non perdere. In questo periodo aperta ancora la pista a Mugnano vicino Napoli, le altre hanno chiuso. Le piste di Pattinaggio

I mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Marzo 2023

Anche per tutto il mese di marzo 2023 in tutti i weekend si terranno i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli. Di seguito le piazze e le date della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti produttori, che vendono i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. mercatini Agroalimentari

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimo 11 e 12 marzo Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. Il Teatro dei Piccoli

Le mostre da non perdere in questo inizio anno 2023 a Napoli e in Campania

In questo inizio anno 2023 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte mostre da non perdere

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività nello straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Visite a Napoli al Presepe Favoloso alla Sanità

A Napoli si continua a visitare, con un piccolo ticket, nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, nella Basilica di Santa Maria della Sanità. La grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli.

Bada come la fuma: All’Antico Vinaio di Firenze aprirà a Napoli?

E’ molto probabile l’apertura a Napoli di un negozio di Tommaso Mazzanti, l’ormai famoso proprietario di All’Antico Vinaio di Firenze che prepara favolose schiacciate fumanti toscane stracolme di ingredienti di qualità. 13 negozi in Italia e Usa e, probabilmente, un prossimo anche a Napoli. All’Antico Vinaio di Firenze

Visite gratuite delle dimore storiche della Campania con anche degustazioni e concerti

Visite gratuite a nove tra le più belle dimore storiche della Campania che apriranno le loro porte con anche degustazioni e concerti. Gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria Visite gratuite delle dimore storiche

Arriva la Pietrarsa Card per il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Una convenientissima card d’ingresso per tutto l’anno al grande Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con accessi illimitati per entrare in uno dei più grandi musei ferroviari in Europa con prezzi da 10 a 20 euro. E c’è anche una convenientissima Card Famiglia. Pietrarsa Card 2023

Puteoli Sacra By Night: le aperivisite di notte al Rione Terra

Oltre alle visite quotidiane ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20 ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Metro Linea 7 a Napoli: a Monte Sant’Angelo la grande opera di Anish Kapoor

Installata nel cantiere della Metro Linea 7, all’uscita del Rione Traiano della stazione della linea 7 a Monte Sant’Angelo la megascultura di Anish Kapoor che fungerà da ingresso alla stazione della Metro. La linea 7 in funzione nel 2023. Metro Linea 7 a Napoli

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 10 aprile. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, fino al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Con il grande “Man” di Amanda Parer a Palazzo Reale la chiusura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022

Una bella festa “ecologica” sul porto di Marina grande a Procida e poi la cerimonia di chiusura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 a Napoli a Palazzo Reale sempre con la presenza del grande “Man”, l’uomo pensoso di Amanda Parer La chiusura di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata fino a marzo 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino

Tra i presepi più belli e grandi che esistono a Napoli c’è “il presepe del Re” che si trova a Palazzo Reale. In realtà è il Presepe napoletano del Banco di Napoli, un monumentale presepe del’700 napoletano con oltre 210 favolosi pastori di artisti dell’epoca tra cui Giuseppe Sanmartino che ora è stato collocato in una sala riservata di Palazzo Reale in un nuovo allestimento il “Presepe del Re”

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto anche nei weekend è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

