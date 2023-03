Il Teatro di San Carlo presenta il Macbetch di Giuseppe Verdi al Politeama

Ph Facebook Teatro San Carlo

Il Macbeth, la grande opera di Giuseppe Verdi, uno dei titoli più affascinanti dell’intera produzione verdiana presentato in forma di concerto a cura del San Carlo presso il Teatro Politeama

Dal 9 al 18 Marzo 2023 la grande opera di Giuseppe Verdi, il Macbeth, ispirata all’omonimo dramma shekesperiano andrà in scena, a cura del Teatro di San Carlo di Napoli, presso il Teatro Politeama di via Monte di Dio per i lavori in corso nella grande sala del Massimo napoletano.

Dirigerà il Coro e l’Orchestra del Teatro San Carlo il Maestro Marco Armiliato, con protagonisti Sondra Radvanovsky e Luca Salsi. nei ruoli della diabolica coppia.

Il Macbeth è una grande opera di Giuseppe Verdi, uno dei titoli più affascinanti e sconvolgenti dell’intera produzione verdiana che propone la storia di un uomo che verrà condotto alla rovina dall’ambizione tra sogni premonitori e apparizioni ed elementi razionali e irrazionali.

Macbeth verrà presentato al Politeama di Napoli, a cura del Teatro di San Carlo, in forma di concerto diretto dal Maestro Marco Armiliato con, tra il cast, Luca Salsi nel ruolo di Macbeth e Sondra Radvanovsky in quello di Lady Macbeth. Da ricordare anche che nel 1984 andò in scena al Teatro San Carlo di Napoli una straordinaria rappresentazione del Macbeth di Giuseppe Verdi con costumi e scene firmate dal grande artista Giacomo Manzù. Prezzi da 20 a 90 euro.

