4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 marzo 2023

Sempre tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi sempre interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi più belli della nostra terra.

Anche per questo weekend dal 10 al 12 marzo 2023 ci saranno delle belle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 11 marzo – Selene e il mito di Cassiopea, visita teatralizzata e aperitivo al LAPIS Museum nel centro antico

Il centro storico di Napoli è un’area pregna di bellezza, arte e cultura, dove ogni angolo nasconde piccoli gioielli di storia e tradizione. Tra questi, il percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta, oggi nota anche come LAPIS Museum. Visite tradizionali, ma anche eventi speciali. Sabato 11 marzo sarà la volta di “Selene e il mito di Cassiopea”, visita teatralizzata e aperitivo, messe in scena da La chiave di Artemysia: lungo il percorso sotterraneo per scoprire l’origine della Costellazione nel corso di una coinvolgente narrazione che sarà preceduta da uno stuzzicante aperitivo. Al LAPIS Museum il percorso sotterraneo è aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00, è accessibile con quattro turni di visite accompagnate: 10.30 -12.30 – 16.30 – 18.30; durante le quali è possibile percorrere una “Napoli di sotto” a pochi passi da San Gregorio Armeno, l’antica via degli artigiani del presepio napoletano. Fulcro di questo suggestivo itinerario è il Museo dell’Acqua, parte dell’acquedotto greco-romano valorizzato da luci, colori e i suoni dei ruscellamenti. Lungo il percorso i visitatori potranno scoprire anche il Decumano Sommerso, la parte del sottosuolo riutilizzata nel corso della Seconda guerra mondiale come ricovero antiaereo. È possibile prenotare al numero 08119230565 (dove è sempre attivo il servizio di messaggi WhatsApp) indicando il giorno, l’orario di preferenza, il numero di persone e lasciando un nominativo di riferimento. E per chi preferisce acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo sul sito ufficiale del Lapis Museum. Un’emozionante Neapolis ti aspetta lungo il percorso sotterraneo più bello del centro storico della città.

La visita è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00, i turni di visita accompagnati sono quattro: 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18.30. durante i quali è possibile ammirare e scoprire una Napoli inedita e sorprendente. per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione. Sabato 11 marzo. Visita teatralizzata speciale da chiedere info al n. 081 192 30 565

Sabato 11 e domenica 12 marzo – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Per due giorni nel weekend si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le terme di via Terracina e quelle di Agnano erano collegate da una strada romana ritrovata nella odierna Mostra d’Oltremare. Le Terme di via Terracina sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici. Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione

L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni

Appuntamento : sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 con turni di visita ore 10.00 – 11.00 – 12.00.

: sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 con turni di visita ore 10.00 – 11.00 – 12.00. Contributo: l’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale

l’accesso è gratuito sul sito ufficiale Organizzazione : GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti

: GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti Maggiori Informazioni e prenotazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Domenica 12 marzo – Artemisia Gentileschi alle Gallerie d’Italia

Una visita guidata a Napoli a Palazzo Piacentini, alla mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. Il Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo e si trova ora nella veccia sede del Banco di Napoli di via Toledo. L’esposizione racconta quella che è stata la vita professionale il privata vissuta da Artemisia a Napoli dimostrando come fosse stimata in capitale al punto di aprire una propria bottega molto fiorente interagendo e collaborando con i migliori artisti locali quali Massimo Stanzione Onofrio Palumbo e Bernardo Cavallino. La Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli sarà a Palazzo Piacentini fino al 19 marzo 2023.

L’evento è curato dal Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni sulla visita

Appuntamento : – ore 10:15 ingresso gallerie d’Italia via Toledo 177 inizio attività culturale 10:30- termine 12,30- 12,45 circa

: – ore 10:15 ingresso gallerie d’Italia via Toledo 177 inizio attività culturale 10:30- termine 12,30- 12,45 circa Contributo : 12 euro a persona + costi ingresso Gallerie d’Italia 7€ (o gratis x correntisti o dipendenti Intesa)

: 12 euro a persona + costi ingresso Gallerie d’Italia 7€ (o gratis x correntisti o dipendenti Intesa) Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell’evento

: – Prenotazione obbligatoria solo nella pagina dell’evento Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 11 – domenica 12 marzo – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9:00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

: € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni.. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

