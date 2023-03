Il Panini Tour 2023 arriva sul Lungomare di Napoli: figurine, gadget e tanti giochi

2 giorni di festa a Napoli per i collezionisti grandi e piccoli e per gli appassionati del mondo magico delle figurine. Il Panini Tour torna ad animare la Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli, con tante attività, gadget, figurine e novità tutte da scoprire e spazio anche a fumetti e riviste

Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 ci saranno 2 giorni di grande festa a Napoli, alla Rotonda Diaz sul lungomare, per l’arrivo della festosa carovana del Panini Tour, che dopo tre anni di pausa, ritorna a Napoli e nelle piazze italiane.

Il Panini Tour è la grande festa itinerante per gli appassionati e i collezionisti, di tutte le età, delle mitiche figurine Panini. Due giorni pieni di scambi e divertimento con le figurine ed il mondo della Panini, che ha fatto la storia del collezionismo nazionale e internazionale.

Quest’anno oltre alle figurine anche i Fumetti e le riviste

Un appuntamento da non perdere per tutti i fan delle figurine Panini e per i collezionisti, e che da quest’anno presenterà anche le novità della casa editrice modenese con spazio anche ai fumetti e alle riviste.

Già svolta con successo la prima tappa a Lecce e, nel prossimo weekend di sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 la grande carovana della Panini con tanto divertimento, possibilità di scambio e giochi per tutti gli appassionati arriva sul Lungomare di Napoli alla Rotonda Diaz.

Tutti i collezionisti, piccoli e grandi, potranno incontrarsi tra loro all’interno del Village Panini per scambiare le proprie figurine doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. Per chi si iscrive sul portale della Panini anche sorprese e regali.

Stavolta nel Villaggio Panini anche Fumetti e Riviste della Casa Editrice Panini

Da quest’anno nel Villaggio Panini ci saranno anche i fumetti della Panini Comics e, in ogni tappa, Topolino porterà le sue storie, le sue avventure e la sua magia, grazie agli incontri con i disegnatori più amati del settimanale.

Questi ultimi potranno anche firmare una speciale litografia, in omaggio con l’acquisto al Panini Village di ogni copia del settimanale. A Napoli non mancheranno anche laboratori di fumetto, per i più piccoli dove potranno imparare a disegnare come un vero artista Disney seguendo le indicazioni di un grande autore Disney: Blasco Pisapia.

Nel Panini Village oltre a Topolino ci saranno anche i manga con Blue Lock, l’appassionante manga di successo pubblicato da Panini Comics – scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura – che racconta le gioie e i dolori del mondo del calcio. Per l’occasione, il primo numero sarà proposto al prezzo speciale di 1,99€. E poi per i bambini ci saranno anche alcune delle riviste più amate della Panini Magazines: Pokémon, la rivista, con in omaggio ben 6 card Pokémon ufficiali e La mia prima Barbie, con una bellissima Barbie.

Dopo l’appuntamento di Napoli, il Panini Tour prosegue a Roma, Firenze, Genova fino a Milano. E’ possibile registrarsi alle varie tappe sul sito paninitour.it

