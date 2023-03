3 spettacoli di Stand Up Comedy al Teatro Nuovo di Napoli

Da non perdere a Napoli al Teatro Nuovo la rassegna Stand Up Comedy che presenta, grazie al Teatro Pubblico Campano alcuni degli stand up comedians più interessanti e apprezzati del panorama nazionale

Al Teatro Nuovo di Via Montecalvario, 16 a Napoli si sta svolgendo Stand Up Comedy 2023, la divertente rassegna che presenta, tra febbraio e aprile, alcuni degli stand up comedians più interessanti e apprezzati del panorama nazionale. Un evento realizzato dal Teatro Pubblico Campano che ci consentirà di conoscere tre bravi artisti quali Vincenzo Comunale, Eleazaro Rossi e Chris Clun che porteranno in scena i loro esilaranti show e la comicità sferzante, senza peli sulla lingua.

Artisti, tra i più apprezzati del momento che potremo vedere al Teatro Nuovo di Napoli con Stand Up Comedy 2023.

Vincenzo Comunale

Venerdì 10 febbraio 2023 – Stand Up Comedy 2023 inizia con Vincenzo Comunale che torna dal vivo con nuovi pezzi di stand up e materiale improvvisato con il pubblico, in uno show che racchiuderà il meglio dei suoi pezzi di repertorio targato Full Heads Comedy. Comunale è autore di quattro one man show: “Quasi Adulto”, “Sono confuso, ma ho le idee chiare”, “Titolo Provvisorio” e il più recente “Definitivo3”. Sempre evitando la volgarità e cercando di suggerire punti di vista comici e originali lo spettacolo affronta svariati temi sociali evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi e sempre originali.

Eleazaro Rossi

giovedì 2 marzo 2023 – secondo spettacolo al teatro Nuovo di Stand Up Comedy con Eleazaro Rossi che dopo il successo con Le Iene, presenterà il nuovo live show di stand up comedy, L’ora di religione. Uno spaccato comico tra esperienze dirette e satira sociale senza la velleità di insegnare niente a nessuno, che riporta in scena tutto l’umorismo e la verve dell’irresistibile stand-up comedian, fresco del Premio Satira Forte dei Marmi. Tra esperienze genitoriali, familiari, professionali e educative, sgretolando bon-ton, etichette e convenzioni della nostra società Eleazaro Rossi mette sempre al centro un forte senso di umanità.

Chris Clun

sabato 1 aprile 2023 – Stand Up Comedy chiude con lo spettacolo “L’ultimo uomo sulla terra” del comedian palermitano, che si chiama Christian Modica, e descrive in maniera comica l’infanzia, il rapporto con la famiglia e le esperienze in giro per il mondo. Chris contrappone il siciliano medio con il resto del mondo in molti campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che l’hanno portato a calcare il palco.

Stand Up Comedy ci propone uno spaccato di comicità originale e innovativa, che non risparmia niente e nessuno, con spettacoli divertenti in piena libertà di espressione. Da non perdere

Stand Up Comedy: prezzi, orari e date

Quando: 10 febbraio, 2 marzo e 1 aprile 2023. Inizio spettacoli ore 21:00

Teatro Nuovo – Via Montecalvario, 16 – Napoli

Teatro Nuovo – Via Montecalvario, 16 – Napoli Prezzo biglietto: Spettacolo del 10 febbraio 2023 – 15 Euro; Spettacolo del 2 marzo 2023 – 20 Euro e Spettacolo del 1 aprile 2023 – 17 Euro.

Contatti e informazioni: Info e prenotazioni al numero 081 497 62 67 – botteghino@teatronuovonapoli.it –sito ufficiale Teatro Nuovo – Teatro Nuovo Facebook

