That’s Napoli Live Show al Teatro Augusteo

Ritorna di nuovo a Napoli al Teatro Augusteo il “That’s Napoli Live Show con una nuova versione, dopo mesi di successo con tante repliche in città e in altri luoghi: uno spettacolo straordinario ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli

Andra in scena al Teatro Augusteo di Napoli il giorno 29 marzo 2023 alle ore 21:00 lo straordinario spettacolo del “That’s Napoli Live Show” ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli. Un bell’evento da non perdere dove la canzone napoletana classica incontra le sonorità del linguaggio pop-dance internazionale

Il “That’s Napoli Live Show” vede protagonisti ben 17 cantanti e quattro musicisti, ognuno con la sua parte melodica. E nella nuova versione di quest’anno viene ampliato il repertorio dei brani proposti che vede spiccare un medley tra “Imagine” di John Lennon e le note di Pino Daniele, l’incontro tra Renato Carosone e Duke Ellington, e ancora le rivisitazioni di grandi classici come “Caravan Petrol”, “Era de maggio”, “Anema e core” e “Munastero e Santa Chiara”.

Uno spettacolo straordinario tra la grande canzone classica napoletana e il pop-dance internazionale

Al “That’s Napoli Live Show” non mancheranno quei pezzi che lo hanno reso celebre come “Tammurriata nera” sulle armonie di “Eye of the tiger” dei Survivor, “‘O surdato ‘nnammurato” su quelle di “Roxanne” dei Police. E ancora “Comme facette mammeta” con “Hit the road jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” su “I will survive” di Gloria Gaynor, fino a “Reginella” tra le note di “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, e il mash up di “Luna Rossa” con “Mas Que Nada” di Sergio Mendes.

Uno straordinario spettacolo con gli arrangiamenti che cercano dei punti di coesione tra i grandi successi internazionali con la nostra canzone, fondendo le comuni armonie. Un grande show che festeggia la grande canzone napoletana e che mira ad essere un’offerta importante per il grande flusso turistico che vede protagonista la nostra città. Uno spettacolo vuole essere un vero punto di riferimento in città, così come accade a Londra, New York, Lisbona, Parigi.

Il That’s Napoli Live Show presentato sulla nave Bellissima della MSC

La nuova versione del “That’s Napoli Live Show” è stato presentato, con grandissimo successo, sulla nave Bellissima della MSC il giorno 13 dicembre 2022.

A tal proposito, Leonardo Massa, Country Manager Director Italia di MSC Crociere ha dichiarato: «MSC Crociere dopo aver voluto l’evento di presentazione dello spettacolo That’s Napoli Live Show 2023 rinnova l’impegno a sposare e promuovere quello che considera uno spettacolo straordinario che unisce generi solitamente distanti, come la musica napoletana e il genere pop internazionale. Il risultato è un mix incredibile di sonorità nuove e genuine che generano nello spettatore emozioni indimenticabili».

That’s Napoli Live Show al Teatro Augusteo: prezzi, orari e data Quando: Mercoledì 29 Marzo 2023 alle ore 21:00

Mercoledì 29 Marzo 2023 alle ore 21:00 Dove: Teatro Augusteo di Napoli

Teatro Augusteo di Napoli Prezzi: galleria 15,00€; platea 25,00€

galleria 15,00€; platea 25,00€ Biglietti Online

Biglietti acquistabili anche al botteghino del Teatro Augusteo 081414243

Maggiori informazioni: That’s Napoli Live Show

