Massimo Ranieri ritorna a Napoli con il suo concerto spettacolo Sogno e son desto al Teatro Diana

Al Teatro Diana di Napoli Massimo Ranieri ritorna con il suo concerto spettacolo “Sogno e son desto”. Lo spettacolo fu interrotto per una caduta di Ranieri ed ora ritorna al Teatro del Vomero. Oltre 600 straordinarie repliche in tutta Italia per questo grande evento spettacolo con Massimo Ranieri che propone e interpreta i suoi grandi successi musicali, ma allo stesso tempo, si propone anche come attore e narratore con alcune sorprese.

Dal 24 febbraio al 5 marzo 2023 ritorna al Teatro Diana il bravissimo Massimo Ranieri che presenterà il suo concerto spettacolo “Sogno e son desto”.

Grande successo con oltre 600 straordinarie repliche in tutta Italia per questo grande spettacolo di Massimo Ranieri che, l’attore napoletano, ripropone e rinnova, seguendo la formula vincente, che vede Ranieri che interpreta i suoi grandi successi musicali, ma allo stesso tempo, da bravo attore e narratore, propone anche in questa nuova versione alcune sorprese. Lo spettacolo fu interrotto lo scorso anno per una caduta di Ranieri che ora ripropone dal 24 febbraio al 5 marzo 2023 al Diana questo suo successo. In queste date saranno anche recuperati gli spettacoli che furono sospesi.

Per Ranieri successi e premi anche a Sanremo

Massimo Ranieri riporta in teatro con Sogno e son Desto dopo aver ricevuto il premio della critica “Mia Martini” al Festival della Canzone Italiana di Sanremo del 2022, e dopo il grande successo al Festival 2023 dove è stato mattatore assieme a Gianni Morandi, e Albano, in alcune serate.

Un grande evento spettacolo che è in tour da anni con anche tanti sold out in Italia e all’estero con sul palco con Massimo Ranieri una grande band di ottimi musicisti quali sono Seby Burgio (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Max Filosi (fiati), Andrea Pistilli ( chitarra) Tony Puja (chitarra).

Massimo Ranieri in Sogno e son desto: prezzi, orari e date Quando: da 24 febbraio al 5 marzo 2023

da 24 febbraio al 5 marzo 2023 Dove: Teatro Diana via Luca Giordano Napoli

Teatro Diana via Luca Giordano Napoli Prezzo biglietto: da 38, 49 e 60 euro più prevendite

da 38, 49 e 60 euro più prevendite Contatti e informazioni: 0815567527 – Teatro Diana Napoli

